Był pijany i miał odebrane prawo jazdy. Dlatego poprosił, żeby podwiózł go syn. 14-letni

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) zatrzymali do kontroli samochód osobowy, który poruszał się w strefie zamieszkania na terenie miasta. Jak się okazało, za kierownicą siedział 14-latek.
Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili, że w pojeździe jako pasażer znajdował się ojciec chłopca. Mężczyzna miał obserwować sytuację i umożliwić dziecku prowadzenie auta, mimo że sam posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Badanie wykazało u niego około 1,3 promila alkoholu w organizmie.
Jak przekazali mundurowi, sprawa nieletniego trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Wobec ojca prowadzone będą czynności przez właściwy wydział karny.
Autorka/Autor: ng/PKoz
Źródło: KPP Choszczno
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock