Wysoki słup dymu, ogień wewnątrz hali. Płonie sortownia odpadów

Strażacy zgłoszenie o pożarze otrzymali po godz. 16.00. Dotyczyło pożaru w hali na terenie składowiska odpadów w miejscowości Chojnica (gm. Mirosławiec).
- Pożarem objęty jest budynek sortowni odpadów - przekazała sekcyjna Regina Mowczan, oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
Nie ma poszkodowanych
W akcji uczestniczą strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu oraz ochotnicy z OSP Mirosławiec, Piecnik, Bronikowo oraz Wojskowa Straż Pożarna w Mirosławcu.
Ich działania koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia, zabezpieczeniu sąsiednich części składowiska oraz podaniu prądów gaśniczych do wnętrza hali.
- Nie mam informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane lub konieczna była ewakuacja. Sytuacja na miejscu jest dynamiczna, akcja trwa - dodała Mowczan.
