Szczecin Ciało kobiety w domu. Młody mężczyzna zatrzymany po trzech godzinach Michał Malinowski |

Chojna. Mężczyzna zatrzymany po obławie. Może mieć związek ze śmiercią matki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10 w jednym z domów w Chojnie w powiecie gryfińskim.

Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek ze zbrodnią. Po trzech godzinach został zatrzymany. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, to 19-letni syn ofiary.

Zabójstwo w Chojnie Źródło zdjęcia: TVN24

"Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało znaleziono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie" - podała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

Ciało znaleziono w jednym z domów Źródło zdjęcia: TVN24