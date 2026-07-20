Ciało kobiety w domu. Młody mężczyzna zatrzymany po trzech godzinach
Ciało kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10 w jednym z domów w Chojnie w powiecie gryfińskim.
Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek ze zbrodnią. Po trzech godzinach został zatrzymany. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, to 19-letni syn ofiary.
"Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało znaleziono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie" - podała Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.
Na miejscu pracują policjanci i prokurator.
Źródło: tvn24.pl