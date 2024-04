czytaj dalej

Dziennikarze amerykańskiego dziennika "New York Times" dotarli do szczegółów śmierci rosyjskiego dezertera Maksima Kuzminowa, który po przejściu na stronę Ukrainy osiedlił się w Hiszpanii i tam został zamordowany. Kamera monitoringu nagrała, jak Rosjanin na krytym parkingu próbuje uciec przed dwoma strzelającymi do niego zabójcami, powiązanymi prawdopodobnie z Kremlem. "To było jasne przesłanie" - mówi dziennikarzom jeden z hiszpańskich funkcjonariuszy.