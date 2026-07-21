Zachodniopomorskie Ciało kobiety w domu. Zarzuty i areszt dla jej 21-letniego syna Filip Czekała Michał Malinowski Zespół autorów |

Chojna. Zabójstwo kobiety w domu. Zatrzymano jej syna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Ciało 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek około godziny 10 w jednym z domów w Chojnie w powiecie gryfińskim.

Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek ze zbrodnią. Po trzech godzinach został zatrzymany. Jak potwierdziła nam prokuratura, to 21-letni syn ofiary.

Zabójstwo w Chojnie Źródło zdjęcia: TVN24

"Zatrzymano mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety, której ciało znaleziono dzisiaj około godziny 10 w Chojnie" - podała w poniedziałek Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Śledztwo prowadzi gryfińska prokuratura. We wtorek mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, gdzie przeprowadzono z nim czynności. Do budynku wprowadzano go w specjalnym kasku na głowie.

Doprowadzenie 21-latka do prokuratury Źródło zdjęcia: TVN24

Usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy zabójstwa matki, drugi usiłowania zabójstwa babci. Nie przyznał się do winy.

Areszt na trzy miesiące

21-latek został w środę doprowadzony do sądu w Gryfinie. Prokuratura wnosiła o trzy miesiące aresztu i sędzia przychylił się do tego wniosku.

- Sąd ocenił, że prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw przez podejrzanego jest duże i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu do 18 października - przekazał rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.

Sędzia wyjaśnił, że podejrzany otrzymał obrońcę z urzędu. Sąd, oceniając wniosek o areszt, wziął pod uwagę szczególne przesłanki: zagrożenie wysoką karą, możliwość matactwa, ucieczki itd.

Za zabójstwo zgodnie z Kodeksem karnym grozi dożywocie.

Ciało znaleziono w jednym z domów Źródło zdjęcia: TVN24