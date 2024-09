Wykryto bakterie coli. Woda niezdatna do spożycia

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie poinformował o niezdatności wody do spożycia przez mieszkańców Chociwla i wsi Lublino (woj. zachodniopomorskie). Wykryto w niej bakterie z grupy coli. Podjęto już działania naprawcze. Do tego czasu mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z zastępczych punktów poboru wody zlokalizowanych w kilku miejscach na terenie miast.