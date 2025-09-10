Były redaktor naczelny Radia Szczecin z zarzutami

- Byłemu naczelnemu Radia Szczecin przedstawiono zarzuty przywłaszczenia mienia. Chodzi o przedmioty stanowiące własność pracodawcy. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat - przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.
Prokurator dodała, że były naczelny Radia Szczecin złożył wyjaśnienia. Obecnie prokuratura weryfikuje linię obrony.
O przedstawieniu byłemu naczelnemu Radia Szczecin zarzutów poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza". Jak podano, chodzi m.in. o notebooka, dwa iPhony i rejestrator reporterski.
Tomasz D. był naczelnym Radia Szczecin w latach 2021-2023.
Autorka/Autor: //tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski / Shutterstock