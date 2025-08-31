Logo strona główna
Szczecin

Kurierzy zatrzymani, dwaj migranci uciekli w stronę niemieckiej granicy

Kurierzy przewożący migrantów zatrzymani. Dwoje cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec
Do zdarzenia doszło w powiecie polickim
Źródło: Google Maps
Strażnicy graniczni zatrzymali dwie osoby podejrzane o przewóz trzech migrantów. W trakcie kontroli dwóch z nich uciekło w stronę granicy z Niemcami, a jeden trafił w ręce funkcjonariuszy.

Straż Graniczna poinformowała w sobotę w swoich mediach społecznościowych, że do zdarzenia doszło w rejonie przejścia granicznego w Buku (woj. zachodniopomorskie), gdzie zatrzymano dwóch kurierów, którzy przewozili trzech migrantów.

Straż graniczna zatrzymała dwóch kurierów przewożących nielegalnych migrantów
Straż graniczna zatrzymała dwóch kurierów przewożących nielegalnych migrantów
Źródło: SG

Podczas prowadzonej kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany.

"W rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz policji, powiadomiono też stronę niemiecką" - przekazała Straż Graniczna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
WARSZAWA
Dobra. Przewóz migrantów
Jechali taksówką w stronę granicy z Niemcami. Kierowca i pasażerowie z zarzutami
Zatrzymanie 42-latka na lotnisku Warszawa-Modlin
Sprawdzili ponad 100 cudzoziemców, 17 musi opuścić Polskę
WARSZAWA

Kurierzy, 56-letni Polak i 54-letnia Białorusinka, zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej w Szczecinie w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych. Tam też mają usłyszeć zarzuty.

Kurierzy przewożący migrantów zatrzymani. Dwoje cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec
Kurierzy przewożący migrantów zatrzymani. Dwoje cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec
Źródło: SG
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: SG

Straż GranicznaZachodniopomorskie
