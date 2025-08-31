Kurierzy zatrzymani, dwaj migranci uciekli w stronę niemieckiej granicy

Straż Graniczna poinformowała w sobotę w swoich mediach społecznościowych, że do zdarzenia doszło w rejonie przejścia granicznego w Buku (woj. zachodniopomorskie), gdzie zatrzymano dwóch kurierów, którzy przewozili trzech migrantów.
Podczas prowadzonej kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany.
"W rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz policji, powiadomiono też stronę niemiecką" - przekazała Straż Graniczna.
Kurierzy, 56-letni Polak i 54-letnia Białorusinka, zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej w Szczecinie w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych. Tam też mają usłyszeć zarzuty.
Autorka/Autor: ng/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: SG