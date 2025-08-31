Kurierzy zatrzymani, dwaj migranci uciekli w stronę niemieckiej granicy

Do zdarzenia doszło w powiecie polickim Źródło: Google Maps

Straż Graniczna poinformowała w sobotę w swoich mediach społecznościowych, że do zdarzenia doszło w rejonie przejścia granicznego w Buku (woj. zachodniopomorskie), gdzie zatrzymano dwóch kurierów, którzy przewozili trzech migrantów.

Straż graniczna zatrzymała dwóch kurierów przewożących nielegalnych migrantów Źródło: SG

Podczas prowadzonej kontroli drogowej dwóch cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec. Trzeci z nich, obywatel Afganistanu, został zatrzymany.

"W rejon zdarzenia natychmiast skierowano dodatkowe patrole Straży Granicznej oraz policji, powiadomiono też stronę niemiecką" - przekazała Straż Graniczna.

Kurierzy, 56-letni Polak i 54-letnia Białorusinka, zostali doprowadzeni do placówki Straży Granicznej w Szczecinie w celu przeprowadzenia czynności administracyjnych i procesowych. Tam też mają usłyszeć zarzuty.

Kurierzy przewożący migrantów zatrzymani. Dwoje cudzoziemców zbiegło w kierunku Niemiec Źródło: SG