Komu zabiorą mandat Kamiński z Cimoszewiczem? Walka na Pomorzu Zachodnim

Joachim Brudziński z PiS i Bartosz Arłukowicz z KO - to pewniaki w walce o euromandaty na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Ale dalej robi się bardzo ciekawie, bo "dwójki" na listach dwóch największych ugrupowań mają silną konkurencję w postaci Michała Kamińskiego z Trzeciej Drogi i Włodzimierza Cimoszewicza z Lewicy. Mandaty do wzięcia będą prawdopodobnie tylko cztery.

Za Joachimem Brudzińskim, podobnie jak w 2019 roku, na liście znajduje się europosłanka Elżbieta Rafalska. Jeśli PiS straci na Pomorzu Zachodnim swój stan posiadania, ofiarą będzie właśnie ona.

"Dwójką" KO jest wieloletnia marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Gra u siebie, więc szanse na mandat ma spore.

Zamieszać mogą "jedynki" Trzeciej Drogi i Lewicy. Michał Kamiński i Włodzimierz Cimoszewicz to niezwykle doświadczeni politycy. Na ich niekorzyść przemawia jednak fakt, że są w regionie "spadochroniarzami".

9 czerwca 2024 Polacy wybiorą 53 europosłów, a cały nowy skład europarlamentu będzie liczył 720 przedstawicieli państw Unii Europejskiej. W ostatnich wyborach z okręgu nr 13 obejmującego województwa zachodniopomorskie i lubuskie do PE dostały się cztery osoby. W tym roku bardzo mocnych kandydatów jest szóstka.

PiS uderza w Zielony Ład i pakt migracyjny

Lider listy PiS do PE w okręgu nr 13, ubiegający się o ponowny wybór, europoseł Joachim Brudziński podkreśla, że z pięcioletniej perspektywy eurodeputowanego stwierdza, że Polsce potrzeba jest silna reprezentacja w Europarlamencie. W jego ocenie źle się stało, że polscy eurodeputowani nie mówili jednym głosem, gdy „przychodziło do walki o narodowe interesy”, co potrafili robić, jak przyznał, niemieccy eurodeputowani. Brudziński podał przykład tematu Odry, pojawienia się złotych alg i śnięcia ryb. Polityk nie zgadza się także na przyjęcie migracyjnego.

- Pakt ten oznacza albo przyjmowanie wielotysięcznych rzeszy nielegalnych migrantów, albo płacenie wielomilionowych kar. Te kary będą z waszych kieszeni, waszego budżetu - mówi polityk.

Elżbieta Rafalska, europosłanka oraz była minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która ubiega się ponownie o mandat do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca na liście, w swojej kampanii skupia się na szkodliwości Zielonego Ładu.

- Ubóstwo mieszkaniowe, energetyczne, materialne, rosnąca drożyzna, zniesienie zerowego vat-u żywność. To wszystko powoduje, że koszty życia będą coraz większe a kolejne projekty Zielonego Ładu będą na pewno realizowane. Trzeba temu powiedzieć stop. Trzeba te gigantyczne, trudne do przewidzenia zmiany zatrzymać i UE musi zacząć się liczyć z opinią publiczną i społeczną, bo takie projekty uderzają w ludzi - tłumaczy.

PiS nie jest w tym regionie mocny, więc jeśli miałby gdzieś stracić mandat względem stanu z 2019 roku, to może do tego dojść właśnie tutaj. Rafalska przegrać wyścig o swoją drugą kadencję w Brukseli z Włodzimierzem Cimoszewiczem lub Michałem Kamińskim.

"Bądźmy sobą w Europie"

Pierwsze miejsce na liście koalicyjnej Trzeciego Drogi i PSL zajmuje Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Warszawski polityk startujący w okręgu zachodniopomorskim i lubuskim idzie do wyborów, stawiając na pierwszym miejscu pokój w Europie.

- Idziemy do Parlamentu Europejskiego, bo my widzimy w Unii Europejskiej gwaranta polskiej niepodległości, a nie dla tej niepodległości zagrożenia. Idziemy jako Trzecia Droga do PE, żeby być tam sobą jako Polacy! - przekonuje.

Polityk zwraca uwagę, że nie ma sprzeczności między byciem dobrym patriotą a dobrym Europejczykiem, zaznaczając, że Europa nie istnieje bez krajów, które je tworzą, w tym bez Polski. - To, czego potrzebujemy w Europie i Polsce, to pokój i spokój - dodaje.

KO mówi o bezpieczeństwie i wartości członkostwa w UE

Kampania wyborcza Bartosza Arłukowicza, europosła ubiegającego się reelekcję skupia się na tematach związanych z bezpieczeństwem. Zdaniem polityka nadchodzące wybory są jednymi z najważniejszych, które określą pozycję Polski w Unii Europejskiej na najbliższe lata.

- Ta Europa, z którą mamy dzisiaj do czynienia to nie jest ta sama Europa, którą znaliśmy pięć, dziesięć czy 15 lat temu. To jest Europa w otoczeniu toczącej się wojny, spadających bomb, migracji u granic i bardzo wielu problemów, które będą zmieniały oblicze Europy w najbliższych latach. I dlatego tak ważne jest, kto pojedzie do PE i będzie reprezentował Polskę - mówi.

Arłukowicz może być spokojny o mandat. Walczy o jak najlepszy wynik partii jako całości.

Elżbieta Polak, była marszałek województwa lubuskiego, startująca do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 13 w kampanii wyborczej zatytułowanej "Polak w Europie" zwraca uwagę na ważność członkostwa Polski w Unii Europejskiego i dalszej chęci bycia w niej.

- Historia zatacza koło. Jest podobnie jak 20 lat temu. Czuję, że wciąż żywe są te same nadzieje. Wtedy też szliśmy po kulturę i wartości zachodu. Chcieliśmy lepszego życia, pokoju, bezpieczeństwa, praworządności. Zachód ze swoją mentalnością otwierał dla nas drzwi. Byliśmy go ciekawi, jego życia. Dziś wiemy jaką wartość ma dla nas członkostwo w Unii - mówi.

Polak jest doskonale znana mieszkańcom regionu, bo przez 13 lat była marszałkinią województwa lubuskiego. W ostatnich wyborach wybrała się do Sejmu i uzyskała znakomity wynik 78 475 głosów, zdecydowanie najlepszy w regionie. Szanse na wyjazd do Brukseli są więc spore.

"Europa dla Ciebie"

Włodzimierz Cimoszewicz, były premier i europoseł ubiegający się reelekcję, mówiąc o swojej kampanii zatytułowanej "Europa dla Ciebie" zwraca uwagę na dwie sprawy dotyczące Bałtyku, którymi chciałby się zająć w następnej kadencji: bezpiecznymi przewozami substancji niebezpiecznych np. ropy oraz broni chemicznej zalegającej na dnie Bałtyku.

- To jest bomba, która zagraża wszystkim. Zachęcałbym do spojrzenia nie na to, kto skąd startuje, ale na preferencje i poglądy kandydatów - przekonuje europoseł, odnosząc się do zarzutu, że walczy o mandat w regionie, z którym nic go nie łączy. Polityk otwarcie popiera Zielony Ład, przekonując, że jest przeciwnikiem żywności z chemią, zatrutego powietrza czy pasywności innych jeśli chodzi o zmiany klimatu.

Bardzo ważną kwestią dla polityka jest także dalsza pomoc Ukrainie i sankcje wobec Rosji. - Unia Europejska zmienia się. Trzeba iść dalej tak, aby kolejnym pokoleniom zapewnić spokój, wolność i dobrobyt - zapewnia Cimoszewicz.

Pięć lat temu z okręgu numer 13 mandaty europosłów zdobyli: Bartosz Arłukowicz (Koalicja Europejska), Bogusław Liberadzki (Koalicja Europejska), Elżbieta Rafalska (PiS) i Joachim Brudziński (PiS).

