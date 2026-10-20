Szczecin Jechał pijany. Niespełna godzinę później znów wsiadł za kierownicę Natalia Grzybowska |

Tragiczna seria na drogach. W całej Polsce kierowcy popełniają największe drogowe grzechy Źródło wideo: Jarosław Kostkowski/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Szczecinek

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Podczas poniedziałkowej kontroli trzeźwości w Bornem Sulinowie (województwo zachodniopomorskie), policjanci zatrzymali kierowcę Toyoty. Za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec miasta. Badanie wykazało, że miał w organizmie prawie promil alkoholu.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a samochód przekazali osobie przez niego wskazanej.

Niespełna godzinę później funkcjonariusze na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, który uczestniczył w przekazaniu samochodu. Oświadczył on, że odstawił Toyotę na parking, a kluczyki oddał kierowcy. Policjanci postanowili sprawdzić tę informację.

Na wskazanym parkingu nie było już jednak samochodu. Jadąc pod adres zamieszkania 54-latka zauważyli pojazd nadjeżdżający z przeciwnego kierunku. Za kierownicą siedział ten sam mężczyzna, któremu wcześniej zatrzymali prawo jazdy.

Przy drugiej interwencji mężczyzna nadal był nietrzeźwy Źródło zdjęcia: KPP Szczecinek

Ponowne badanie wykazało, że 54-latek nadal znajdował się w stanie nietrzeźwości.

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Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty

- Choć przysłowie mówi, że do trzech razy sztuka, tym razem mieszkaniec Bornego Sulinowa trafił do policyjnego aresztu - przekazała podkomisarz Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna ma usłyszeć zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Źródło: Google Maps