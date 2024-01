Straż pożarna ostrzelana fajerwerkami. Jest nagranie

Wóz strażacki jadący do pożaru w Karlinie (woj. zachodniopomorskie) został trafiony odpalonym fajerwerkiem w nocy 1 stycznia. Wszystko nagrała kamera umieszczona na samochodzie. Nikomu nic się nie stało, ale uszkodzeniu uległa karoseria pojazdu i przednia szyba. Zostało złożone zawiadomienie na policję, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 1 stycznia w Karlinie. Pojazd białogardzkiej straży pożarnej jadący do pożaru, został trafiony odpalonym fajerwerkiem w przednią szybę.

"Po ocenie szkód strażacy stwierdzili, że pojazd nadal jest zdolny do kontynuowania jazdy, co pozwoliło im dotrzeć na miejsce zdarzenia" - czytamy w opublikowanym komunikacie.

Złożono zawiadomienie na policję

"Mamy nadzieję, że to nagranie przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej bezpiecznego korzystania z fajerwerków i zmotywuje do przestrzegania zasad ich używania" - czytamy w komunikacie.