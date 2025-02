Pijany 31-latek wyzywał i szarpał ratowników. Służba więzienna przeszkoli ich w samoobronie

W minioną sobotę (8 lutego) białogardzcy ratownicy zostali wezwani do mężczyzny, który leżał na ulicy z zakrwawioną twarzą. Gdy próbowali mu pomóc, 31-latek zaczął ich szarpać i wyzywać. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała pijanego agresora. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. W związku z nasilającymi się atakami służba więzienna przeszkoli ratowników.

- Po przybyciu na miejsce ratownicy przystąpili do czynności, ale pacjent stał się agresywny i zaczął ich szarpać. Wezwano patrol policji, który przejął mężczyznę. Doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, na szczęście nie doszło do uszkodzenia ciała - powiedziała rzeczniczka.