Szczecin Zdemolował wagon, bo "chciał rozładować emocje" Oprac. Rafał Molenda |

Wybite okno w wagonie pociągu na dworcu w Białogardzie Źródło: KPP w Białogardzie

Nocna awantura zakończyła się zniszczeniem pociągu i wysokim rachunkiem do zapłacenia. 25-letni mężczyzna wybił szybę w składzie stojącym na peronie. Do zdarzenia doszło na dworcu kolejowym w Białogardzie.

- Patrol policji zauważył mężczyznę, który rzucił kamieniem w okno wagonu i wybił boczną szybę. Gdy sprawca zobaczył funkcjonariuszy, próbował uciec. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Jak wykazało badanie, miał on około 1,5 promila alkoholu w organizmie - relacjonuje Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

- Mężczyzna tłumaczył, że chwilę wcześniej pokłócił się z partnerką, zdenerwowany wyszedł na spacer i chciał rozładować emocje. Wszedł na peron, chwycił za kamień i rzucił w okno wagonu - dodaje Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.

Zatrzymany 25-letni mężczyzna noc spędził w areszcie.

Straty spółka kolejowa oszacowała na 2 500 złotych. Mężczyzna musi pokryć koszt naprawy okna wagonu i zapłacić dodatkowo 4 000 złotych grzywny.