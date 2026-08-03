Szczecin Przepłynął Bałtyk i tu wyszedł z wody. Postawili mu tabliczkę Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk, na plaży postawiono mu tabliczkę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Bartłomiej Kubkowski dokonał czegoś, co dla wielu graniczyło z niemożliwością - nadludzkim wysiłkiem przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Wystartował w piątek 31 lipca ze szwedzkiej miejscowości Kasaberga i wyszedł z wody dopiero w niedzielę 2 sierpnia w Dziwnowie. Pokonanie 160 kilometrów zajęło mu ponad 54 godziny. Wyczyn miał charytatywny charakter, bo pływak wspierał swoją udaną próbą Fundację Cancer Fighters.

- Łezka [się w oku kręci - red.], bo wiem, ile to dla niego znaczy - mówił w TVN24 prezes i założyciel fundacji Marek Kopyść.

Tabliczka pamiątkowa po wyczynie Bartłomieja Kubkowskiego

Na plaży w Dziwnowie, gdzie Bartłomiej Kubkowski zakończył wyczyn, w poniedziałek została postawiona pamiątkowa tabliczka. Napis na niej głosi: "W tym miejscu 2 sierpnia 2026 r. Bartłomiej Kubkowski wyszedł z wody jako pierwszy człowiek w historii, który przepłynął Morze Bałtyckie wpław na trasie Kåseberga (Szwecja) - Dziwnów. Pokonał 160 km w 55 godzin. Płynął dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters".

Tabliczka upamiętniająca wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Wśród turystów w Dziwnowie wyczyn pływaka jest jednym z najważniejszych tematów rozmów. - Gość bardzo silny, przypłynął i jeszcze takim stylem, kraulem - zwracał uwagę jeden z plażowiczów, z którymi rozmawiała reporterka TVN24 Natalia Madejska.

- Podziwiam pana, który to zrobił, bo trzeba mieć i odwagę, i krzepę niesamowitą, żeby takiego czynu dokonać - zwracał uwagę inny turysta. - Taka kondycja! Jestem pod bardzo dużym wrażeniem - mówił kolejny.

Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław Źródło zdjęcia: TVN24

Po tym, jak Bartłomiej Kubkowski wyszedł z wody, został przewieziony do szpitala na badania.

Próbowała też Karolina Szczepaniak

Była to kolejna, piąta - tym razem udana - próba Kubkowskiego, który w 2025 roku przepłynął 159 km, spędzając w wodzie nieprzerwanie 53 godziny. Wówczas do osiągnięcia celu zabrakło mu 11 kilometrów. Z powodu utraty świadomości pływaka przerwano wyzwanie. Kubkowski jest rekordzistą świata w pływaniu 24-godzinnym oraz wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i świata.

W tym samym czasie podobnej próby podjęła się 34-letnia Karolina Szczepaniak, która w piątek również wyruszyła ze szwedzkiej miejscowości Kaseberga, a jej celem było Pobierowo na Pomorzu Zachodnim. W poniedziałek na jej profilu na Instagramie poinformowano, że po płynięciu przez 58 godzin, zakończyła wyzwanie, któremu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację 14-letniego Piotrka. Szczepaniak jest uznaną pływaczką, która reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012)