Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Przepłynął Bałtyk i tu wyszedł z wody. Postawili mu tabliczkę

|
Tabliczka upamiętniająca wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego
Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk, na plaży postawiono mu tabliczkę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Na plaży w Dziwnowie, gdzie Bartłomiej Kubkowski wyszedł z wody po przepłynięciu Bałtyku, stanęła pamiątkowa tabliczka. Napis głosi, że pływak podjął wyzwanie dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. - Trzeba mieć i odwagę, i krzepę niesamowitą - komentują plażowicze, z którymi rozmawiała reporterka TVN24.

Bartłomiej Kubkowski dokonał czegoś, co dla wielu graniczyło z niemożliwością - nadludzkim wysiłkiem przepłynął wpław Morze Bałtyckie. Wystartował w piątek 31 lipca ze szwedzkiej miejscowości Kasaberga i wyszedł z wody dopiero w niedzielę 2 sierpnia w Dziwnowie. Pokonanie 160 kilometrów zajęło mu ponad 54 godziny. Wyczyn miał charytatywny charakter, bo pływak wspierał swoją udaną próbą Fundację Cancer Fighters.

- Łezka [się w oku kręci - red.], bo wiem, ile to dla niego znaczy - mówił w TVN24 prezes i założyciel fundacji Marek Kopyść.

Tabliczka pamiątkowa po wyczynie Bartłomieja Kubkowskiego

Na plaży w Dziwnowie, gdzie Bartłomiej Kubkowski zakończył wyczyn, w poniedziałek została postawiona pamiątkowa tabliczka. Napis na niej głosi: "W tym miejscu 2 sierpnia 2026 r. Bartłomiej Kubkowski wyszedł z wody jako pierwszy człowiek w historii, który przepłynął Morze Bałtyckie wpław na trasie Kåseberga (Szwecja) - Dziwnów. Pokonał 160 km w 55 godzin. Płynął dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters".

Tabliczka upamiętniająca wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego
Tabliczka upamiętniająca wyczyn Bartłomieja Kubkowskiego
Źródło zdjęcia: TVN24

Wśród turystów w Dziwnowie wyczyn pływaka jest jednym z najważniejszych tematów rozmów. - Gość bardzo silny, przypłynął i jeszcze takim stylem, kraulem - zwracał uwagę jeden z plażowiczów, z którymi rozmawiała reporterka TVN24 Natalia Madejska.

- Podziwiam pana, który to zrobił, bo trzeba mieć i odwagę, i krzepę niesamowitą, żeby takiego czynu dokonać - zwracał uwagę inny turysta. - Taka kondycja! Jestem pod bardzo dużym wrażeniem - mówił kolejny.

Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław
Bartłomiej Kubkowski po przepłynięciu Bałtyku wpław
Źródło zdjęcia: TVN24

Po tym, jak Bartłomiej Kubkowski wyszedł z wody, został przewieziony do szpitala na badania.

Próbowała też Karolina Szczepaniak

Była to kolejna, piąta - tym razem udana - próba Kubkowskiego, który w 2025 roku przepłynął 159 km, spędzając w wodzie nieprzerwanie 53 godziny. Wówczas do osiągnięcia celu zabrakło mu 11 kilometrów. Z powodu utraty świadomości pływaka przerwano wyzwanie. Kubkowski jest rekordzistą świata w pływaniu 24-godzinnym oraz wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i świata.

Maja Gadowska nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maja Gadowska nie żyje

Polska

W tym samym czasie podobnej próby podjęła się 34-letnia Karolina Szczepaniak, która w piątek również wyruszyła ze szwedzkiej miejscowości Kaseberga, a jej celem było Pobierowo na Pomorzu Zachodnim. W poniedziałek na jej profilu na Instagramie poinformowano, że po płynięciu przez 58 godzin, zakończyła wyzwanie, któremu towarzyszyła zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację 14-letniego Piotrka. Szczepaniak jest uznaną pływaczką, która reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2008) i Londynie (2012)

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
Udostępnij:
Tagi:
DziwnówNowotworyMorze BałtyckieSport
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Sensacja w kobiecym Tour de France. Norweżka nową liderką po samotnej akcji
Najnowsze
Strażacy dostali zgłoszenie o wycieku substancji (zdjęcie ilustracyjne)
Gdy gasili zboże, spłonął ich wóz strażacki
Kielce
Chmury burzowe nad Krakowem
Gdzie jest burza? Uwaga, zjawiska są gwałtowne
METEO
Donald Trump
Pranie pieniędzy na rachunkach Trump Organization?
BIZNES
Ariana Grande, 2026 rok
Ariana Grande wycofuje się z życia publicznego. Wskazano powód
Kultura i styl
Sigrid Ytterus Haugset
Tour de Pologne i kobiecy Tour de France. Zapis relacji z poniedziałkowych etapów
EUROSPORT
Klin gorąca
Ekstremalny upał, a potem diametralna zmiana pogody
METEO
Migranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
FAŁSZMigranci z Ceuty "będą mogli jechać wszędzie"? Oni nie
Michał Istel
Wracają dwie jezdnie przy Dworcu Zachodnim
Koniec drogowej udręki przy Zachodnim. Wracają dwie jezdnie i szersze pasy
WARSZAWA
Frytki wakacje plaża morze jedzenie fast food lato shutterstock_1429649336
"Choroba brudnych rąk" w natarciu. Niepokojące dane GIS
Anna Bielecka
"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Nie tak
FAŁSZ"I tak się zaczynają we Francji antropogeniczne pożary"? Wcale nie
KONKRET24
imageTitle
Niezwykłe spotkanie polskich pływaków. "Sąsiad z sali obok"
EUROSPORT
Problemy ze zbilansowaniem ma m.in. elektrownia Połaniec
Alarm na Wiśle. Polska elektrownia musiała zmniejszyć produkcję energii
BIZNES
10-latek zaginął podczas zabawy (zdjęcie ilustracyjne)
"Podczas zabawy położył się i zasnął"
WARSZAWA
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Śledczy oskarżyli matkę o znęcanie się nad dziećmi. Córka nie przeżyła
Wrocław
pap_20260422_0YD
Prezydent ułaskawił trzy osoby
Polska
imageTitle
Włoch sprostał roli faworyta. Wygrał etap, jest liderem Tour de Pologne
EUROSPORT
Doprowadzenie do prokuratury-usiłowanie zabójstwa 30-latki we Wrocławiu
Atak nożem i zarzut usiłowania zabójstwa kobiety. 18-latek nie przyznaje się
Wrocław
Rosyjski samolot Ił-20 przechwycony nad Bałtykiem
Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem
Polska
Do zdarzenia doszło niedaleko stacji kolejowej w Czarlinie
Zderzenie pociągu z traktorem na przejeździe kolejowym
Trójmiasto
Poszukiwany wstał i ruszył do okna
Twierdził, że od lat nie chodzi. Nagle wskoczył na parapet
Wrocław
Kim Dzong Un
Cud gospodarczy Korei Północnej. "Wszystko uległo zasadniczej zmianie"
BIZNES
imageTitle
Pech to mało powiedziane. Losowanie grozy śląskich drużyn
EUROSPORT
shutterstock_2359750315
Brak higieny i złe przechowywanie produktów. Wakacyjne lokale pod lupą
BIZNES
Szpital Powiatowy w Lesku ma 160 milionów długu
Konkurs jeszcze trwał, a zwycięzca miał być już znany. Sprawę bada prokuratura
Rzeszów
Hulajnoga (zdj
78-latek potrącił nastolatka na hulajnodze elektrycznej
Łódź
Mężczyzna strzelał z wiatrówek do aut
Strzelał z balkonu do samochodów, bo dzieci nie mogły zasnąć
Białystok
Skwar, upał,
Nieznośny skwar i burze z ulewami. Alarmy we wszystkich województwach
METEO
Bili, przewracali na ziemię i okradali
Atakowali w pociągach i na ulicach. Są w areszcie
Wrocław
Policjant ranny, napastnik z maczetą w szpitalu
Jest podejrzany o zabójstwo ojca, na policjantów ruszył z mieczem. 19-latek usłyszał cztery zarzuty
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica