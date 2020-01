Masowiec z "wybuchowym ładunkiem" utknął w szczecińskim porcie. Nie miał kto go rozładować

Masowiec Lintan z koncentratem cynku od 17 grudnia przebywa w porcie w Szczecinie. Ładunek ten jest niebezpieczny i wymaga stałej kontroli. Przez okres świąteczny był problem ze znalezieniem osób przeszkolonych do dokończenia rozładowania statku. Rozładunek rozpoczął się w czwartek.

180-metrowy statek z Hongkongu o nazwie Lintan cumuje przy Nabrzeżu Katowickim w porcie w Szczecinie od ponad dwóch tygodni. Jednostka dotarła tu 17 grudnia z portu Salalah w Omanie. W ładowniach przywiozła koncentrat cynku – ta substancja regularnie jest wyładowywana w szczecińskim porcie.

Jak poinformowała pierwsza "Gazeta Wyborcza", tym razem z rozładunkiem pojawiły się problemy. "Prawdopodobnie doszło do zawilgocenia koncentratu. To niebezpieczna sytuacja, bo pod wpływem wilgoci z tej substancji zaczyna się wydobywać wodór. To oznacza ogromne ryzyko wybuchu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że w związku z tym ładownie zostały zagazowane. To metoda gaśnicza, która zabiera z ładowni tlen, eliminując ten czynnik wyzwalający pożar i eksplozję" – pisze gazeta.

Część ładunku została wyładowana przy pomocy dźwigu. Niestety, by dokończyć opróżnienie ładowni, konieczne jest wejście do środka dokerów. Ci, którzy byli dostępni, odmówili lub nie mieli specjalistycznych szkoleń koniecznych w takich sytuacjach – jest to niebezpieczna praca, bo w ładowniach nie ma tlenu i konieczne jest użycie masek gazowych. Masowiec został, więc uziemiony przez okres świąteczny w porcie z około 3 tysiącami ton substancji.

Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik prasowy Zarządu Portów Szczecin-Świnoujście, uspokaja, że nie ma jakiegokolwiek zagrożenia wybuchem. – Jeżeli doszłoby do przekroczenia bezpiecznych poziomów gazów, mogłoby dojść do niekontrolowanych wybuchów. Portowa straż pożarna prowadzi jednak regularne pomiary stężeń gazów i nie stwierdziliśmy dotychczas żadnego zagrożenia. Port panuje nad sytuacją i jest to standardowa procedura przy tego typu przeładunkach – informuje Woźniak-Lewandowska.

Przekazała nam także, że dziś (w czwartek) rano rozpoczął się rozładunek Lintana. Ma on zająć około doby.

Źródło: Google Maps Masowiec cumuje przy Nabrzeżu Katowickim

