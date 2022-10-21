"Зимовий одяг на вагу їхнього здоров’я та життя".  Розпочався збір коштів на одяг для постраждалих українців

Розпочався збір коштів на придбання зимового одягу для найбільш постраждалих від війни в Україні. Загалом українцям із східних областей країни мають доставити п’ять тисяч комплектів.

Збір коштів проводить Фундація "Інститут безпеки та міжнародного розвитку". Вона планує придбати три тисячі комплектів "Безпечна зима", до яких входять спальний мішок, термоактивна білизна, взуття, штани, куртка, рукавички, шапка, шкарпетки та дві тисячі менших упаковок - спальний мішок і термоактивна білизна.

Комплекти отримають найбільш постраждалі особи з Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей.

Мета збору коштів -і 5 860 000 злотих. Гроші можна перерахувати через сайт zbiorka.pl або на рахунок Фундації: номер 92 1140 2004 0000 3402 7885 4014 з поміткою "Safe Winter".

Збір коштів проводить Фундація "Інститут безпеки та міжнародного розвитку" Patryk Jaracz/PAP

"Зимовий одяг на вагу їхнього здоров’я та життя"

"Серед постраждалих від війни в Україні багато дітей, одиноких матерів та людей похилого віку. Зимовий одяг - на вагу їхнього здоров’я та життя. Важливий кожен злотий. Кожен з нас може допомогти постраждалим українцям - жертвам цієї страшної війни пережити цю зиму", - сказано в описі збірки.

"Зруйновані окупантами електростанції та ТЕЦ, дефіцит енергоресурсів, розбомблені та зруйновані ракетами житлові масиви - все це свідчить, що для України настає важкий час. Але особливо важко буде жертвам цієї війни, постраждалим, пораненим, тим, хто втратив домівку, або залишився в зруйнованих будинках без опалення та світла", - написали ініціатори.

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Autor:red.

Źródło: TVN24