Papież Franciszek złożył życzenia noworoczne: życzę wszystkim pokoju, który jest kompendium wszelkiego dobra

Zwracając się do wiernych papież Franciszek powiedział, że "życzy wszystkim pokoju, który jest kompendium wszelkiego dobra". Podziękował za wszystkie inicjatywy na świecie z okazji Dnia Pokoju, ustanowionego przez św. Pawła VI. - Pokój jest zarówno darem Bożym, jak i owocem wspólnego zaangażowania - dodał. - To dar z góry, trzeba o niego błagać Jezusa, bo sami nie jesteśmy w stanie go strzec - mówił papież.