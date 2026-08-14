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Świat

Zwrot w sprawie zabójstwa szefa UnitedHealthcare. Nowe zeznania sprawcy

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Luigi Mangione
Luigi Mangione w sądzie w lutym 2025 roku
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/DAVID DEE DELGADO / POOL
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Luigi Mangione przyznał się przed sądem federalnym do zabójstwa dyrektora generalnego firmy ubezpieczeniowej Briana Thompsona. Zespół prawników mężczyzny złożył jednocześnie wniosek o oddalenie pozwu przed sądem stanowym - poinformowała stacja CNN, powołując się na jednego z adwokatów.

W związku ze śmiertelnym postrzeleniem Briana Thompsona w grudniu 2024 roku Luigi Mangione usłyszał równoległe zarzuty stanowe i federalne. W piątek mężczyzna przyznał się do zabójstwa. - Zastrzeliłem pana Thompsona - powiedział przed sądem federalnym Mangione.

Jak twierdzi adwokat Karen Friedman Agnifilo, po tym, jak Mangione przyznał się do winy w postępowaniu federalnym, jego zespół obrońców złożył w sądzie stanowym wniosek o oddalenie pozwu - przekazało CNN i przypomniało, że rozpoczęcie procesu zaplanowano na 8 września. 

11 sierpnia 2026
Luigi Mangione
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/DAVID DEE DELGADO / POOL

Mangione grozi dożywocie w procesie federalnym

Wyrok w procesie federalnym ma zapaść 18 grudnia. Do tego czasu Mangione pozostanie w areszcie. Grozi mu dożywotnia kara więzienia. Prawnik oskarżonego potwierdził, że nie zawarto ugody z prokuraturą - przekazało CNN. 

Komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch powiedziała, że to "ważny moment rozliczenia" i zwróciła się do tych, którzy widzą w Mangione "idola". - Przemoc nie jest sprawą słuszną. Morderstwo nie jest przesłaniem, a zabójca z pewnością nie jest bohaterem - mówiła. 

- W zabójstwie nie ma miejsca na sławę - powiedział Jamie McDonald, prokurator federalny w okręgu południowym Nowego Jorku na konferencji prasowej po procesie. 

Mangione zyskał sympatię wielu ludzi rozgoryczonych sposobem działania firm ubezpieczeniowych, osiągających miliardowe zyski "kosztem zwykłych Amerykanów".

Zarzuty dla Luigiego Mangione

Na początku roku sąd federalny odrzucił zarzuty zabójstwa i powiązane z nimi oskarżenia posiadania broni wobec Luigiego Mangione. Odpowiada on za dwa zarzuty nękania, które - ze względu na tragiczny skutek, jakim była śmierć człowieka - są, zgodnie z kodeksem federalnym, zagrożone maksymalnym wymiarem kary pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia.

W sądzie stanowym nad 28-latkiem nadal ciążą zarzuty morderstwa drugiego stopnia, fałszowania dokumentów oraz użycia broni palnej. We wrześniu 2025 roku sąd stanowy oddalił dwa zarzuty: o terroryzm, uznając, że prokuratorzy nie przedstawili wystarczających dowodów na to, że Mangione zamierzał zastraszyć pracowników ubezpieczeń zdrowotnych lub wpłynąć na politykę władz oraz o zabójstwa pierwszego stopnia.

Amerykański wymiar sprawiedliwości wyróżnia trzy stopnie zabójstwa. Stopień, który zarzuca się obecnie Mangione w sądzie stanowym, jest zbliżony do zabójstwa w zamiarze ewentualnym w polskim prawie. 

Policjanci eskortują Luigiego Mangione przez lotnisko w Nowym Jorku. Zdjęcie z 19 grudnia 2024 roku
Policjanci eskortują Luigiego Mangione przez lotnisko w Nowym Jorku. Zdjęcie z 19 grudnia 2024 roku
Źródło zdjęcia: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Głośne zabójstwo w Nowym Jorku

50-letni dyrektor generalny firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare został zastrzelony 4 grudnia 2024 roku na Manhattanie w Nowym Jorku, w drodze na coroczną konferencję inwestorów firmy. Napastnik otworzył do niego ogień z odległości około sześciu metrów, oddając kilka strzałów, następnie przebiegł przez ulicę, wskoczył na rower i uciekł.

Do zatrzymania Luigiego Mangione doszło kilka dni później w barze szybkiej obsługi McDonald's w Pensylwanii z plecakiem zawierającym domniemane narzędzie morderstwa, fałszywy dowód tożsamości i notatnik z wpisem: "W końcu czuję się pewny co do tego, co zrobię. Celem są ubezpieczenia". Dotychczas mężczyzna nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. 

Sprawa wywołała społeczne oburzenie na system opieki zdrowotnej i firmy ubezpieczeniowe w USA.

Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
USA
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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