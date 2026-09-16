Świat "Nie było czuć złośliwości ani szyderstw". Media o zwrocie w relacjach USA i Niemiec Oprac. Justyna Sochacka |

Spotkanie szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem w USA Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Kay Nietfeld/dpa/PAP

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"Der Spiegel" ocenia, że w trakcie wizyty Pistoriusa w Pentagonie "nie było czuć amerykańskiej złośliwości ani szyderstw pod adresem Niemiec". Strony uzgadniały "ściślejszą współpracę w dziedzinie zbrojeń", a Hegseth chwalił swojego niemieckiego odpowiednika.

"To przyjazne spotkanie jest zaskakujące, bo dotychczas relacje obu ministrów były raczej konfrontacyjne" - ocenia tygodnik. Przypomina, że na jednym z zamkniętych spotkań ministerialnych po rozpoczęciu przez Izrael i USA wojny przeciwko Iranowi Pistorius miał powiedzieć Hegsethowi, że nie pozwoli się strofować.

Boris Pistorius i Pete Hegseth w USA Źródło zdjęcia: Kay Nietfeld/dpa/PAP

Według gazety ministerstwo obrony Niemiec włożyło dużo pracy w przygotowanie spotkania Pistoriusa w Pentagonie. Niemieccy urzędnicy i wojskowi "cierpliwie tłumaczyli stronie amerykańskiej, jak mocno Niemcy zmieniły kurs w sprawach obronności". Fakty te "dotarły również do Hegsetha, który dotąd chętnie wygłaszał tyrady przeciwko krajom europejskim, a szczególnie przeciwko Niemcom".

"Der Spiegel" odnotowuje, że przed kamerami w Pentagonie Hegseth "niemal wylewnie chwalił Pistoriusa", a Niemcy stawiał za przykład dla innych państw w Europie.

Zacieśnienie współpracy zbrojeniowej między USA i Niemcami

Po spotkaniu strony podpisały list intencyjny, którego celem jest ściślejsza współpraca niemieckich i amerykańskich firm zbrojeniowych. "Pomysł jest następujący: ponieważ po uderzeniach wojskowych na Iran amerykańskie magazyny amunicji są w dużej mierze puste, niemieckie firmy mają pomóc w szybkim zwiększeniu produkcji rakiet przeciwlotniczych i broni precyzyjnej" - pisze "Der Spiegel".

Boris Pistorius i Pete Hegseth Źródło zdjęcia: Kay Nietfeld/dpa/PAP

Postępu nie ma natomiast w przypadku dostawy amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk. Mimo uzgodnienia przez Niemcy zakupu tych rakiet od USA na szczycie NATO w lipcu "przebieg rozmów od tamtej pory był rozczarowujący" - podkreśla "Der Spiegel". Zgodnie z obecnymi planami Niemcy miałyby otrzymać pierwsze tego typu pociski dopiero na początku lat 30. lub w połowie tej dekady.