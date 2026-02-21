Były książę Andrzej opuścił komisariat policji. Relacja z Londynu Źródło: TVN24

Podanie tej informacji jest niezależne od dochodzenia, które doprowadziło do aresztowania byłego księcia Andrzeja w czwartek pod zarzutem nadużyć władzy publicznej, ale podkreśla złożoność licznych śledztw, które obecnie koncentrują się na bracie króla Karola III.

Rada Komendanta Policji Krajowej (NPCC) pomaga koordynować prace ośmiu różnych jednostek, badających sprawy związane z relacjami Andrzeja Mountbatten-Windsora z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem - podał brytyjski dziennik "Guardian". Policja ma domagać się nieocenzurowanych dokumentów Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczących Andrzeja.

Dziennik przypomniał, że rząd poinformował w piątek, iż rozważy wprowadzenie przepisów mających na celu usunięcie Mountbatten-Windsora z linii sukcesji po zakończeniu dochodzenia policyjnego.

Mountbatten-Windsor spędził w czwartek 11 godzin na komisariacie policji w Norfolk, gdzie wykonano mu zdjęcie policyjne. Policja z Thames Valley przeszukała tego dnia też jego dawny dom w Royal Lodge w Windsorze.

Brytyjscy śledczy badają loty Epsteina

Policja metropolitalna - która zapewnia wysoko wykwalifikowanych funkcjonariuszy ochrony dla VIP-ów - poinformowała w piątek, że ustaliła tożsamość i kontaktuje się z obecnymi i byłymi funkcjonariuszami, którzy mogli ściśle współpracować z byłym księciem w zakresie ochrony osobistej.

"Poproszono ich o dokładne rozważenie, czy cokolwiek, co zobaczyli lub usłyszeli w tym okresie służby, może mieć znaczenie dla naszych bieżących dochodzeń oraz o przekazanie wszelkich informacji, które mogłyby nam pomóc" - czytamy w oświadczeniu.

Zapowiedziano również, że służby przyjrzą się temu, czy lotniska w rejonie Londynu mogły wykorzystywane przez samoloty powiązane z Epsteinem do handlu kobietami. Policja metropolitalna zbada między innymi lotniska Heathrow, Biggin Hill i RAF Northolt, które obsługuje loty prywatne i przejrzy dokumentację rejsów.

Policja przesłucha ochroniarzy byłego księcia Andrzeja Źródło: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

Pięć innych brytyjskich jednostek bada, czy podejrzenia dotyczące lotnisk w ich regionie uzasadniają pełne dochodzenie karne.

"Po ujawnieniu przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych milionów dokumentów sądowych dotyczących Jeffreya Epsteina, zdajemy sobie sprawę ze śladów, że londyńskie lotniska mogły być wykorzystywane do ułatwiania handlu ludźmi i wykorzystywania seksualnego" - poinformowała policja metropolitarna.

"Oceniamy te informacje i aktywnie zabiegamy o dalsze szczegóły od organów ścigania, w tym ze Stanów Zjednoczonych" - przekazała.

Brytyjska komisja ma zatrudnić detektywa

Oprócz policji metropolitalnej, aż siedem innych jednostek domaga się dokumentów z akt Epsteina, będących w posiadaniu władz USA, w sprawie powiązań finansisty z brytyjskimi osobistościami.

Ujawnienie na początku tego miesiąca milionów dokumentów, będących w posiadaniu władz USA, doprowadziło do wszczęcia śledztwa karnego wobec byłego księcia i byłego ministra Partii Pracy, Petera Mandelsona, za nadużycia władzy w związku z rzekomym przekazaniem Epsteinowi poufnych materiałów.

Po wybuchu tej sprawy Mountbatten-Windsor jej nie skomentował, ale w przeszłości zaprzeczał jakimkolwiek przestępstwom związanym z Epsteinem. Mandelson również zaprzeczył nadużyciom władzy i przeprosił za swoje powiązania.

Powołano krajowy komitet koordynacyjny do spraw różnych śledztw policyjnych, na którego czele stoi Louisa Rolfe, pełniąca obowiązki zastępcy komisarza policji metropolitalnej, obecnie oddelegowana do biura krajowego. Według doniesień "Guardiana" komisja zatrudni detektywa, który pomoże w koordynacji takich kwestii, jak uzyskanie oryginalnych dokumentów z USA.

Zarzuty dla Andrzeja?

Formalne wnioski w śledztwie zostaną złożone przez Narodową Agencję ds. Przestępczości (National Crime Agency), a niektóre jednostki policji zadeklarowały wykorzystanie sztucznej inteligencji do przekopania się przez górę materiałów zgromadzonych w aktach Epsteina.

"Są miliony dokumentów, których nie chcemy ocenzurować. Musimy przekształcić je w dowody. To ogromna praca. Nigdy nie zostanie wydany wyrok skazujący na podstawie kilku ocenzurowanych e-maili" - przekazało źródło "Guardiana".

Zarzuty dotyczące niewłaściwego postępowania w urzędzie publicznym wynikają z pracy Andrzeja jako brytyjskiego wysłannika ds. handlu, którą objął w 2001 roku, zanim dekadę później zrezygnował z niej z powodu przyjaźni z Epsteinem.

Brytyjskie władze są gotowe udostępnić wszelkie dokumenty rządowe związane z pracą Mountbatten-Windsora jako wysłannika ds. handlu na żądanie policji, choć uważa się, że żaden wniosek nie został jeszcze złożony - przekazał "Guardian".

Chociaż jego obowiązki nadzorował brytyjski Departament Handlu i Inwestycji, obecnie nieistniejący organ współprowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Departament Biznesu, Gabinet Ministrów jest wiodącym departamentem w tego typu dochodzeniach. Przeszukuje on dokumenty, które mają zostać ujawnione, dotyczące mianowania Petera Mandelsona na ambasadora w USA.

Śledczy nie otrzymali jeszcze formalnej, wstępnej opinii śledczej od Prokuratury Koronnej - poinformował rzecznik tej służby. To może oznaczać, że decyzja o tym, czy brat króla Karola III zostanie oskarżony, zapadnie dopiero za jakiś czas.

Opracował Adam Styczek/akr