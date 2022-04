Zuzana Czaputova do Władimira Putina: powiedz swoim żołnierzom, by przestali gwałcić kobiety i dzieci

Trwa 52. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova zaapelowała we wpisie na Twitterze bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina, by powstrzymał swoich żołnierzy od gwałtów na kobietach i dzieciach. "Powiedz swoim żołnierzom, by przestali gwałcić kobiety i dzieci. Prawo wojenne nadal obowiązuje. Krzywdzenie bezbronnych pokazuje twoją słabość" - napisała.