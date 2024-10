Zaatakował nożem grupę przedszkolaków

Grupa dzieci, która szła z opiekunką do świetlicy, została zaatakowana przez mężczyznę uzbrojonego w nóż. Trzech pięcioletnich chłopców zostało rannych, w tym jeden poważnie. Policja schwytała domniemanego sprawcę, to 23-letni Chińczyk. Motywy napaści nie są znane.

Do ataku doszło krótko po godzinie 12 we wtorek w Oerlikon, dzielnicy Zurychu - podała szwajcarska gazeta "Aargauer Zeitung". Według policji, mężczyzna zaatakował dzieci, gdy wraz z opiekunką szły do świetlicy.