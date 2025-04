Kiedy konklawe i co z pogrzebem papieża Franciszka? Ksiądz Kazimierz Sowa o szczegółach

Po śmierci papieża Franciszka oczy świata zwracają się ku Watykanowi, gdzie niebawem rozpocznie się jedno z najbardziej tajemniczych i symbolicznych wydarzeń w Kościele katolickim – konklawe. Wśród 138 kardynałów, którzy mają prawo wyboru nowego papieża, jest czterech Polaków.

Konklawe – słowo pochodzące od łacińskiego cum clave ("pod kluczem") – to ściśle zamknięte zgromadzenie kardynałów-elektorów w Kaplicy Sykstyńskiej. Na czas obrad są oni całkowicie odcięci od świata - bez telefonów, internetu czy dostępu do prasy. Wszystko po to, by decyzja o wyborze nowego biskupa Rzymu była podejmowana w skupieniu i modlitwie.

Zgodnie z konstytucją apostolską "Romano Pontifici eligendo" wydaną przez papieża Pawła VI w 1975 roku - w konklawe powinni brać udział kardynałowie, którzy nie ukończyli 80. roku życia. Obecnie na świecie żyje 252 kardynałów, z których 138 posiada prawa elektorskie, czyli prawo wybrania nowego papieża, kiedy "tron" w Stolicy Apostolskiej jest pusty (łac. sede vacante).

Kaplica Sykstyńska Źródło: Blondet Eliot/Abaca/PAP

Czterech Polaków z prawem głosu

Polska ma pięciu duchownych z godnością kardynalską. Są to: 85-letni kardynał Stanisław Dziwisz - były sekretarz Jana Pawła II i były metropolita krakowski, 79-letni kardynał Stanisław Ryłko, 75-letni kardynał Kazimierz Nycz - były metropolita warszawski, 61-letni kardynał Konrad Krajewski - prefekt watykańskiej Dykasterii do spraw Posługi Miłosierdzia oraz mający 61 lat kardynał Grzegorz Ryś - metropolita łódzki.

Z uwagi na wiek do udziału w konklawe z prawem wyboru następcy świętego Piotra uprawnionych pozostaje czterech polskich hierarchów: kardynał Ryłko, kardynał Nycz, kardynał Krajewski i kardynał Ryś. Ta sytuacja zmieni się 4 lipca, kiedy kardynał Ryłko osiągnie 80 lat i straci prawo elektorskie.

Dwóch polskich kardynałów wykreował sam Franciszek - 28 czerwca 2018 roku jałmużnika papieskiego, arcybiskupa Konrada Krajewskiego, a pięć lat później, 30 września 2023 roku metropolitę łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. Natomiast trzech pozostałych, czyli kardynała Dziwisza w 2006 roku, kardynała Ryłkę w 2007 roku i kardynała Nycza w 2010 roku - papież Benedykt XVI.

Kardynałowie Ryłko i Krajewski na stałe pracują w Watykanie. Najdłuższy staż kardynalski ma arcybiskup Stanisław Dziwisz, który biret kardynalski nosi od 18 lat. Najkrócej kardynałem jest Grzegorz Ryś - rok i pięć miesięcy.

Polscy kardynałowie - biografie

W 1992 roku papież Jan Paweł II mianował ks. Stanisława Ryłkę pracownikiem polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu. Po czterech latach ksiądz otrzymał święcenia biskupie i został sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, w której poprzednio pracował. Sześć lat później przyjął nominację na prefekta tej Rady. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2016 roku. W 2007 roku papież Benedykt XVI włączył go do kolegium kardynalskiego.

Kardynał Stanisław Ryłko Źródło: Andrzej Lange/PAP

Kardynał Konrad Krajewski 3 sierpnia 2013 roku został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim. Święcenia biskupie przyjął 17 września 2013 w bazylice św. Piotra w Watykanie. W 2018 roku został mianowany przez papieża Franciszka kardynałem i członkiem Dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka. W 2022 roku został członkiem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Po reformie Kurii Rzymskiej w 2022 roku został prefektem nowo powstałej Dykasterii do spraw Posługi Miłosierdzia.

Kardynał Konrad Krajewski Źródło: Stefano Spaziani/EPA/PAP

Kardynał Grzegorz Ryś święcenia biskupie przyjął 28 września 2011 roku. Papież Franciszek 21 listopada 2020 rokumianował go członkiem Kongregacji do spraw Biskupów, którą w 2023 roku przedłużył na kolejne 5 lat. Biret kardynalski i rzymski kościół tytularny pw. św. Cyryla i Metodego otrzymał 30 września 2023 roku, a 4 października 2023 roku Franciszek mianował go członkiem Dykasterii do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Z nominacji papieskiej w październiku 2023 roku wziął udział w pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym synodu o synodalności, które odbyło się w Rzymie.

Kardynał Grzegorz Ryś Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Kardynał Kazimierz Nycz święcenia biskupie przyjął 4 czerwca 1988 roku na Wawelu. 3 marca 2007 roku papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Biret kardynalski odebrał z rąk papieża Benedykta XVI 20 listopada 2010 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie. Tego samego roku papież mianował go członkiem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji do spraw Duchowieństwa, zaś od 2014 roku także członkiem Papieskiej Rady Kultury.

Kardynał Kazimierz Nycz Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Jak wygląda konklawe

Głosowanie odbywa się dwa razy rano i dwa razy po południu. Każdy kardynał zapisuje nazwisko wybranego kandydata na kartce, składa uroczystą przysięgę i wrzuca głos do specjalnej urny. Aby zostać papieżem, kandydat musi zdobyć co najmniej dwie trzecie głosów.

Po każdej turze głosowania spalane są karty. Jeśli nie wybrano papieża, z komina Kaplicy Sykstyńskiej unosi się czarny dym (fumata nera). Biały dym (fumata bianca) i bicie dzwonów oznaczają wybór nowego papieża.

Kiedy kandydat przyjmie wybór i wybierze imię, kardynał protodiakon ogłasza światu słynne: "Habemus Papam". Chwilę później nowy papież pojawia się na balkonie bazyliki św. Piotra, by pobłogosławić wiernych.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie rozpocznie się konklawe, ale przygotowania już trwają. Oczy świata znów skierują się na Watykan – i na czterech Polaków, którzy będą mieli wpływ na to, kto poprowadzi Kościół katolicki w nową epokę.