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Świat

Przeszukania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Minister Waldemar Żurek komentuje doniesienia

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Waldemar Żurek
Żurek o przeszukaniach w sprawie zaginięcia Suszka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Według nieoficjalnych doniesień dziennikarzy TVN24 śledczy mieli przeszukać bazę paliwową w Piekarach Śląskich, gdzie założyciel Zondacrypto Sylwester Suszek mógł być widziany po raz ostatni. Minister Waldemar Żurek podczas briefingu mówił o "nowych dowodach" w sprawie, ale zaznaczył, że "nie chce nic w tym momencie ujawniać".

Śledczy badający zaginięcie Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut, mieli zdobyć nowe dowody w sprawie podejrzenia jego zabójstwa. Dlatego przeszukali bazę paliw w Piekarach Śląskich należącą do Mariana W., podejrzanego o doprowadzenie do "bezprawnego pozbawienia wolności" Suszka.

Do tej pory według ustaleń śledczych Suszek przed swoim zaginięciem po raz ostatni miał być widziany w bazie paliwowej w Czeladzi. Oficjalnie Prokuratura Krajowa i minister Waldemar Żurek informowali, że przeszukania i oględziny z wtorku na środę miały miejsce na terenie bazy paliwowej, "w której Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022 roku".

Jednak według nieoficjalnych informacji naszych reporterów do przeszukań i oględzin doszło na terenie innej bazy paliwowej Mariana W. w Piekarach Śląskich. Śledczy mieli zdobyć dowody, że to właśnie tam miał być widziany po raz ostatni Sylwester Suszek przed swoim zaginięciem. Oficjalnie śledczy przyznają, że badają, czy Suszek nie został zabity.

Żurek o doniesieniach w sprawie przeszukań

Reporterka TVN24 Marta Abramczyk w czasie konferencji zapytała szefa Ministerstwa Sprawiedliwości o te doniesienia.

- Nie mogę tego potwierdzić. Część działań prokuratury nie jest jeszcze ujawniana. Mogę powiedzieć, że śledztwo posuwa się do przodu i mamy nowe dowody - podkreślił. Dodał, że chciałby, aby prokuratura "zakończyła pewien etap działań procesowych". - Wtedy dopiero będziemy komunikować. Mam takie zasady i od tych zasad nie odstąpię - zaznaczył Żurek.

Na pytanie, czy są nowe wątpliwości dotyczące miejsca ostatniego pobytu założyciela Zondacrypto, Żurek zapewnił, że "śledztwo w sprawie Zondacrypto ma wiele wątków i te wątki się poszerzają". - Ja nie chcę tutaj naprawdę nic w tym momencie ujawniać, jeżeli chodzi o to zagadnienie - powiedział minister.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Waldemar ŻurekMinisterstwo SprawiedliwościSuszek
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