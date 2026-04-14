Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Żona hiszpańskiego premiera oskarżona o korupcję i nadużycia

|
Begona Gomes i Pedro Sanchez podczas wizyty w Pekinie
Pedro Sanchez i Begona Gomez na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Hiszpański wymiar sprawiedliwości oskarżył Begonę Gomez o korupcję, defraudację, nadużywanie wpływów. Sędzia Juan Carlos Peinado stwierdził, że żona Pedra Sancheza wykorzystywała bliskie relacje z premierem Hiszpanii dla osobistych korzyści. To nie jedyna afera w otoczeniu szefa rządu.

Sędzia Juan Carlos Peinado postawił Begonii Gomez, małżonce premiera, cztery zarzuty: korupcji w biznesie, malwersacji, przywłaszczenia mienia oraz nadużywania wpływów w związku z jej pracą na stołecznym Uniwersytecie Complutense. Umorzył z kolei postępowanie w sprawie domniemanego wykonywania przez Gomez zawodu bez uprawnień z powodu "braku solidnych dowodów".

Sędzia wniósł również o postawienie w stan oskarżenia Cristiny Alvarez, byłej doradczyni w biurze premiera, a także biznesmena Juana Carlosa Barrabesa za nadużywanie wpływów i korupcję.

"Nie znajdziemy podobnego przypadku w jurysprudencji [łac. iuris prudentia, biegła znajomość prawa], ponieważ zachowania mające swoje źródło w pałacach prezydenckich, jak w tym przypadku, wydają się bardziej typowe dla reżimów totalitarnych. Być może należałoby cofnąć się do panowania Ferdynanda VII" - napisał sędzia.

Tym samym sędzia Peinado zamknął trwające od prawie dwóch lat postępowanie przygotowawcze, wyznaczając stronom pięciodniowy okres na "zgłaszanie wniosków w związku z rozpoczęciem rozprawy".

Ludzie premiera Hiszpanii oburzeni

W momencie przedstawienia zarzutów Sanchez wraz z małżonką przebywał w Pekinie. Jak poinformowała agencja Europa Press, powołując się na źródła rządowe, otoczenie premiera jest oburzone faktem, że decyzja sędziego została ogłoszona właśnie w tym momencie. "To nie jest przypadek" - twierdzą cytowane źródła, zaznaczając, że Peinado zwykle ogłasza swoje decyzje, kiedy Sanchez przebywa za granicą.

Premier wielokrotnie podkreślał, że jego żona jest niewinna, wyrażając przekonanie, że "sprawiedliwości z czasem stanie się zadość".

Źródło: ANDRES MARTINEZ CASARES/PAP/EPA

Minister sprawiedliwości Felix Bolano powiedział, że Peinado "zawstydził wielu obywateli naszego kraju, a także wielu sędziów i urzędników sądowych" i uważa, że ​​decyzja o postawieniu Gomez przed sądem wyrządziła "nieodwracalne szkody wymiarowi sprawiedliwości".

Afera Koldo w otoczeniu Sancheza

To nie jedyne oskarżenie o korupcję w najbliższym otoczeniu premiera. Na początku kwietnia ruszyła sprawa sądowa dotycząca tzw. afery Koldo - najgłośniejszej afery korupcyjnej w Hiszpanii w ostatnich latach - w którą zamieszani są byli bliski współpracownicy Sancheza.

Pod koniec maja przed sądem w Badajoz w Estremadurze ma z kolei rozpocząć się również proces o korupcję i nadużycie wpływów przeciwko bratu premiera - Davidowi Sanchezowi.

Źródło: PAP, La Nacion

Źródło zdjęcia głównego: ANDRES MARTINEZ CASARES/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaPedro Sanchez
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

