Żona Chameneiego jednak żyje? Doniesienia irańskiej agencji

Informacja ta pojawiła się po pierwszym oświadczeniu nowego najwyższego przywódcy Republiki Islamskiej Modżtaby Chameneiego, w którym nie wspomniał o śmierci swojej matki. Wywołało to reakcje i spekulacje w mediach społecznościowych. Irańska agencja Fars przekazała, że informacje o śmierci Mansure Chodżaste są nieprawdziwe, a żona zabitego przywódcy Iranu żyje.

Według wcześniejszych doniesień irańskich mediów, Mansure Chodżaste miała zostać ranna, gdy kompleks, w którym znajdowały się dom i biuro Chameneiego, został zbombardowany. Nie jest jasne, czy za atakiem stały siły amerykańskie czy izraelskie.

Chodżaste miała zginąć 2 marca. Ostatni dzień życia miała spędzić w śpiączce w szpitalu w pobliżu ich domu w centrum Teheranu. Jedna z jej córek, Hoda, miała również zginąć w tym samym ataku, podobnie jak synowa - żona Modżtaby.

Przez całe życie Mansure Chodżaste należała do najbardziej prywatnych postaci wśród elit władzy Iranu. Informacji o niej było tak niewiele, że gdy pojawiły się doniesienia o jej śmierci, irańskie media początkowo miały trudności ze znalezieniem jej wiarygodnego zdjęcia - podał portal Iran International.

