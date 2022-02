Żołnierze z 45. Komanda Royal Marines przyjadą do Polski

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek wieczorem, że żołnierze, którzy przyjadą do Polski, to członkowie 45. Komanda piechoty morskiej (45 Commando Royal Marines) z bazy w Arbroath w Szkocji.

Wysłanie do Polski dodatkowych 350 żołnierzy ogłosił w poniedziałek po południu brytyjski minister obrony Ben Wallace po rozmowach w Londynie z szefem polskiego MON Mariuszem Błaszczakiem - nie sprecyzował jednak wówczas, o jaką jednostkę chodzi.

"350 żołnierzy Royal Marines z 45. Komanda zostanie wysłanych do Polski, jak ogłosił dzisiaj minister obrony Ben Wallace. Będą oni wspierać polskie ministerstwo obrony w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia sił rosyjskich na granicy z Ukrainą" - poinformowało wieczorem na Twitterze brytyjskie ministerstwo obrony.

Royal Marines w Polsce na mocy dwustronnego porozumienia

Dziennik "Daily Telegraph" podał, że grupa żołnierzy z 45. Komanda Royal Marines miała wkrótce udać się na rutynowe ćwiczenia do Norwegii, ale została zamiast tego skierowana do Polski.

Zapowiedź dodatkowego rozmieszczenia w Polsce żołnierzy odnotowały w poniedziałek po południu na swoich stronach internetowych wszystkie główne brytyjskie gazety. Zwracają one uwagę na fakt, że odbywa się to na mocy dwustronnego porozumienia, a nie w ramach NATO .

"Rozmieszczenie wojsk zostało uzgodnione dwustronnie - co oznacza, że odbywa się poza strukturami NATO - i następuje kilka dni po tym, jak USA ogłosiły, że wyślą do Polski 1700 spadochroniarzy" - pisze "The Guardian".