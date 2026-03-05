Amerykanie przenoszą żołnierzy z Jasionki do innych miejsc w Polsce Źródło: Artur Molęda/Fakty TVN

Elbridge Colby, który występował w czwartek przed komisją Izby Reprezentantów ds. sił zbrojnych, zapewnił, że zgodnie ze słowami Trumpa podczas ubiegłorocznego spotkania z Nawrockim liczebność wojsk USA w Polsce pozostanie co najmniej na dotychczasowym poziomie. Posiedzenie było poświęcone strategii i rozmieszczenia wojsk USA.

- Panie przewodniczący, może pan być pewien, że bezwzględnie wdrożę wytyczne prezydenta w tej sprawie, tak jak w innych - powiedział Colby, pytającemu go o sprawę szefowi komisji, republikaninowi Mike'owi Rogersowi. Dopytywany jednak, czy oznacza to, że poziom sił USA w Europie nie zejdzie poniżej obecnych czterech brygad, w tym dwóch w Polsce, Colby nie odpowiedział wprost.

- Chcę więc zachować swobodę decyzyjną prezydenta. Musiałbym cofnąć się i dokładnie przeanalizować, co powiedział prezydent i jakie instrukcje nam dał, ale (...) z dumą i naciskiem będziemy dbać o to, aby nasze działania były ściśle powiązane (z wolą prezydenta) - powiedział wiceszef Pentagonu.

Obietnica dana Nawrockiemu

Prezydent Karol Nawrocki był z oficjalną wizytą w Białym Domu 3 września 2025 roku. Na początku spotkania przywódcy odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jeden z nich zapytał Donalda Trumpa, czy amerykańskie wojska nadal będą stacjonować w Polsce. - Tak, chyba, że pan wie, o czymś, o czym ja nie wiem - odpowiedział prezydent USA.

- Zostaną w Polsce. Jesteśmy zdecydowanie zgrani w tej kwestii - zapewnił amerykański przywódca. Dodał, że jeśli Polska będzie chciała, to Stany Zjednoczone "rozmieszczą ich więcej". Podkreślił też, "bardzo szczególne" relacje Polski i USA. - Nigdy nawet nie myśleliśmy [o wycofaniu wojsk z Polski - red.] - przekonywał Trump.

Trump: amerykańskie wojska zostaną w Polsce (wideo z 3 września 2025 roku) Źródło: TVN24

Redukcja wojsk w Europie poza Polską

W październiku ubiegłego roku Stany Zjednoczone poinformowały Rumunię i inne państwa NATO - ale nie Polskę - że postanowiły zredukować liczebność amerykańskich wojsk na ich terytorium.

Mike Rogers krytykował Colby'ego i Pentagon za to posunięcie, zarzucając mu, że odbyło się to wbrew radom dowódców wojsk amerykańskich w Europie i bez konsultacji z Kongresem i sojusznikami. Przypomniał też, że decyzja ta została ogłoszona tuż po tym, jak Trump zapowiadał, że jeśli rozmieszczenie sił w Europie się zmieni, to tylko w niewielkim stopniu. - Brygada to nie jest niewiele, ale i tak to pan zrobił - powiedział podsekretarzowi obrony.

Colby odparł, że nie podejmował w tej sprawie decyzji osobiście i zapewnił, że wszystkie posunięcia Pentagonu są zgodne z wytycznymi prezydenta. Twierdził też, że wbrew temu, co dowódcy sił w Europie mówili w Kongresie na temat rozmieszczenia wojsk, on słyszał inne rady z ich strony w wewnętrznych dyskusjach. Przytaczał też usłyszaną kilka tygodni temu opinię europejskiego oficjela, który chwalił tę decyzję.

- Nie będę cytować tej osoby bezpośrednio, ale bardzo istotny, wysoki rangą europejski urzędnik powiedział, że to był tak naprawdę bardzo korzystny sygnał [dla Europy - red.] - oświadczył Colby.

Opracował Filip Czerwiński /tok