Świat Obstawił obalenie Maduro. Amerykański żołnierz aresztowany

Amerykański żołnierz został aresztowany po tym, jak postawił zakład na obalenie Nicolasa Maduro

Starszy sierżant Gannon Ken Van Dyke, który uczestniczył w przygotowaniach do tej operacji, został oskarżony o wykorzystanie poufnych informacji rządowych dla własnych korzyści, kradzież informacji niepublicznych, oszustwa i nielegalne transakcje finansowe - napisano w komunikacie amerykańskiego resortu sprawiedliwości.

Nicolas Maduro i jego żona Celia Flores transportowani do sądu w Nowym Jorku

"Naszym mężczyznom i kobietom w mundurach powierza się utajnione informacje, by wykonali swoją misję tak bezpiecznie i skutecznie, jak to możliwe, i nie wolno im używać tych wysoce wrażliwych informacji dla własnych korzyści finansowych" - oświadczył p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche.

Podejrzane transakcje na platformie z zakładami

Reuters podkreślił, że jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy ministerstwo sprawiedliwości USA postawiło zarzuty dotyczące użycia poufnych informacji w zakładach na giełdach predykcyjnych.

Po operacji z 3 stycznia, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali Maduro w Caracas, media zwróciły uwagę na podejrzane transakcje na platformie Polymarket. Anonimowy inwestor w tygodniach poprzedzających operację kupował kontrakty przewidujące atak USA na Wenezuelę i zarobił na tym 410 tysięcy dolarów.

Rynki predykcyjne oferują możliwość zakupu kontraktów "tak" lub "nie" dotyczących przyszłych zdarzeń, od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarza to okazje do olbrzymich zysków dla osób dysponujących poufnymi informacjami.

OGLĄDAJ: "Ani protesty, ani wybory nie odsuną tych przestępców od władzy"