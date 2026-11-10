Świat Żołnierz USA zatrzymany. "Ma związek z podejrzeniami o szpiegostwo" Oprac. Paulina Karpińska |

Odwołanie sekretarza wojny? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

41-letni mężczyzna został zatrzymany we wtorek w pobliżu miasta Gloucester w zachodniej Anglii. W związku z jego aresztowaniem policja przeprowadza przeszukania w dwóch lokalizacjach na terenie hrabstwa Gloucestershire. Został on przewieziony do Londynu, gdzie jest przesłuchiwany.

Podejrzenie szpiegostwa na rzecz Rosji

Jak podał Reuters, mężczyznę zatrzymano w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw określonych w art. 1 i 3 brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Przepisy te dotyczą pozyskiwania lub ujawniania chronionych informacji oraz udzielania pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym. Policja przekazała, że zarzuty dotyczą Rosji.

- To ważne zatrzymanie ma związek z podejrzeniami o szpiegostwo, co jest sprawą najwyższej wagi dla Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników - powiedział Reutersowi dyrektor FBI Kash Patel.

>>> Miał romans z chińską agentką, Trump go broni. "Naprawdę mu wierzę"

Generał brygady Sean Stinchon, dowódca kontrwywiadu armii USA, dodał, że "zarzucane działania wysokiego rangą żołnierza, któremu powierzono dostęp do poufnych informacji, są otrzeźwiającym przypomnieniem, że zagrożenia ze strony osób wewnątrz organizacji są realne i nieustające".