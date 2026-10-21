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Świat

Zniekształcona twarz Władimira Putina i Kim Dzong Una. Porównano zdjęcia z wizyty w Korei Północnej

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Zdjęcie z wizyty Siergieja Krawcowa w Korei Północnej. W tle oprawiona grafika Władimira Putina i Kim Dzong Una
Władimir Putin i Kim Dzong Un na nagraniu archiwalnym
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: edu.gov.ru
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Resort edukacji Rosji opublikował zdjęcia z wizyty ministra Siergieja Krawcowa w Korei Północnej. Uwagę mediów przykuła jednak inna fotografia w tle - Władimira Putina i Kim Dzong Una, na której twarze obu przywódców zostały zniekształcone. Ślady użycia sztucznej inteligencji do obróbki zdjęć zauważono też na innych zdjęciach.

Szef rosyjskiego resortu edukacji Siergiej Krawcow złożył w tym tygodniu wizytę w Korei Północnej. Jak czytamy na stronie ministerstwa, odbyło się to "w ramach zacieśniania stosunków dwustronnych i współpracy w dziedzinie edukacji".

Opublikowane z wizyty zdjęcia przeanalizował amerykański serwis NK News. Na jednym z nich widać podpisującego dokument Krawcowa podczas odwiedzin kształcącej nauczycieli uczelni w Pjongjangu. Za ministrem na ścianie wisi oprawione w złoconą ramę zdjęcie z czerwca 2024 roku przedstawiające Kim Dzong Una i Władimira Putina, kiedy uścisnęli sobie dłonie po podpisaniu traktatu o wszechstronnym partnerstwie strategicznym.

Zdjęcie z wizyty Siergieja Krawcowa w Korei Północnej. W tle oprawiona grafika Władimira Putina i Kim Dzong Una
Zdjęcie z wizyty Siergieja Krawcowa w Korei Północnej. W tle oprawiona grafika Władimira Putina i Kim Dzong Una
Źródło zdjęcia: edu.gov.ru

"Wygląda na to, że zdjęcie poddano obróbce za pomocą sztucznej inteligencji, co znacząco zniekształciło twarze obu przywódców widocznych na oprawionej reprodukcji. Ponadto u lewej dłoni Putina pojawił się dodatkowy palec. Zdeformowaniu uległy godła państwowe na dokumentach trzymanych przez przywódców" - opisał NK News. Zwrócił również uwagę, że zniekształceniu uległo nie tylko zdjęcie, ale i umieszczony pod nim napis.

Kara śmierci za uszkodzenie portretu przywódców

Jak ocenił NK News, "publikacja przez Rosję zdjęcia, na którym twarz Kim Dzong Una została zniekształcona, może wywołać niezadowolenie władz Korei Północnej, gdzie wizerunki rodziny Kim są wszechobecne i traktowane wręcz jak przedmioty święte".

Portal przypomniał w tym kontekście, że w Korei Północnej obowiązuje wymóg umieszczania portretów byłych przywódców - Kim Ir Sena i Kim Dzong Ila, czyli dziadka i ojca Kim Dzong Una - w każdym domu oraz budynku użyteczności publicznej. Z kolei za ich uszkodzenie grozi kara śmierci, bez względu na to, czy zostały uszkodzone nieumyślnie. Nie jest jednak jasne, czy możliwa obróbka powstała ze strony rosyjskiej czy północnokoreańskiej.

NK News podało też, że w przypadku Kim Dzong Una jeszcze nie ma obowiązku eksponowania jego portretu, chociaż jego wizerunek pojawia się w przestrzeni publicznej coraz częściej, co - jak zauważył portal - wpisuje się w działania mające na celu wzmocnienie kultu jednostki obecnego przywódcy.

Według NK News kilka innych zdjęć opublikowanych przez rosyjski resort edukacji ujawniło dalsze przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji. Wskazano między innymi na zdjęcie Krawcowa i jego odpowiedników z Korei Północnej biorących udział w otwarciu centrum rosyjskojęzycznego w uczelni w Pjongjangu. Na ścianie umieszczono informacje o centrum w języku rosyjskim i koreańskim - z tym, że tekst nie był zrozumiały w żadnym z języków. Zdjęcie zostało już usunięte ze strony resortu edukacji.

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Źródło: NK News, tvn24.pl
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Tagi:
RosjaKorea PółnocnaWładimir PutinKim Dzong UnAI
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