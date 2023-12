W których krajach mówi się najlepiej po angielsku? Polacy wygrywają w jednej kategorii 

Polska uplasowała się na trzynastej pozycji w tegorocznym zestawieniu państw nieanglojęzycznych, w których najlepiej mówi się po angielsku, opracowanym przez organizację Education First. Jednocześnie nasz kraj znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii "wysoki stopień zaawansowania". Na szczycie rankingu figuruje Holandia, za nią Singapur i Austria.

Organizacja Education First (EF) co roku opracowuje raport na temat poziomu znajomości języka angielskiego na świecie w państwach nieanglojęzycznych. Tegoroczny raport opiera się na danych z 2,2 mln egzaminów EF Standard English Test (EF SET), do których podeszły osoby dorosłe ze 113 krajów. Analizując wyniki egzaminów, EF przyznaje każdemu państwu punkty. Każdy kraj może uzyskać ich maksymalnie 800. W zależności od liczby uzyskanych punktów, klasyfikowany jest w jednej z pięciu kategorii: bardzo wysokiego, wysokiego, średniego, niskiego lub bardzo niskiego stopnia zaawansowania języka angielskiego.