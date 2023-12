"To część szerszej rewolucji", "rząd Polski zmierza do uwolnienia mediów państwowych"

Media na świecie piszą o zmianach w polskich mediach publicznych. "Pod rządami poprzedniego rządu Polska spadła z 18. na 57. miejsce w Światowym Indeksie Wolności Prasy" - zwraca uwagę BBC. "Nowy rząd Polski zmierza do uwolnienia mediów państwowych spod kontroli politycznej poprzedniego zespołu" - pisze ABC News. "Rewolucja w Polsce staje się rzeczywistością" - czytamy na portalu Politico.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie mediów publicznych nie brało udziału aż 109 posłów Prawo i Sprawiedliwości. Politycy PiS zamiast w Sejmie byli w siedzibie TVP, gdzie między innymi fotografowali się z pracownikami rządowych mediów. Wśród polityków PiS, którzy spędzili tam noc, był także prezes partii Jarosław Kaczyński . Z budynku przy Woronicza wyszedł około 6 rano.

BBC: pod rządami PiS Polska spadła z 18. na 57. miejsce w Światowym Indeksie Wolności Prasy

Portal BBC zwraca uwagę, że "media państwowe są w Polsce ważnym narzędziem. Około jedna trzecia osób czerpie wiadomości wyłącznie z nich, nie mając dostępu do prywatnych nadawców".

ABC News: politycy PiS liczyli na liczne demonstrację w obronie TVP, tak się nie stało

Portal amerykańskiej telewizji ABC News pisze, że "nowy rząd Polski zmierza do uwolnienia mediów państwowych spod kontroli politycznej poprzedniego zespołu".

Reuters: narzędzie propagandy ośmiu lat rządów PiS

Politico: rewolucja w Polsce staje się rzeczywistością

Jak czytamy, "to część szerszej rewolucji, w wyniku której nowy parlament powołał specjalne komisje, które mają zbadać działania poprzedniego rządu". "Telewizja publiczna TVP, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa (PAP) znalazły się pod ścisłą kontrolą polityczną wkrótce po dojściu PiS do władzy w 2015 roku, co spowodowało spadek Polski w światowych rankingach wolności mediów" - czytamy w Politico.