Naukowcy: aż o 370 procent może wzrosnąć liczba zgonów wśród osób starszych

Alarmujące dane o upałach

Z badania wynika, że liczba rocznych zgonów wywołanych upałami wśród osób powyżej 65. roku życia wzrośnie o 370 proc. do połowy tego stulecia, jeśli globalny wzrost średniej temperatury dojdzie do dwóch stopni Celsjusza. Obecnie, jak podają naukowcy, wynosi on 1,14 stopnia Celsjusza. Tymczasem bieżący rok prawdopodobnie będzie najcieplejszym w historii , a w Brazylii padł właśnie nowy rekord temperatur - 58,5 stopnia Celsjusza.

Według autorów raportu w latach 2018-2022 przez średnio 86 dni w roku mieliśmy do czynienia z zagrażającymi życiu temperaturami. W większości przypadków winę za to ponosił człowiek i wywoływane przez niego zmiany klimatu . Badacze przypominają, że właśnie osoby starsze, ale i dzieci, są szczególnie mocno narażone na odczuwanie negatywnych skutków upałów. Współautorka badania dr Renee Salas uważa jednak, że "każdej śmierci związanej z upałami można uniknąć".

Wzrośnie liczba liczba zakażeń przecinkowcami i przypadków dengi

Innym problemem, na jaki zwrócili uwagę naukowcy, jest rozprzestrzenianie się groźnych dla zdrowia i życia bakterii i chorób, co także wynika z ocieplania się klimatu. Według nich w latach 2031-2060 o 23-39 proc. wzrośnie liczba zakażeń przecinkowcami (Vibrio), a o 37 proc. wzrośnie liczba przypadków przenoszonej przez komary dengi. Wraz ze wzrostem temperatur przystosowują się one bowiem do rozwoju w miejscach, w których do tej pory nie mogły przetrwać.