Glasgow "ostatnią nadzieją" w sprawie klimatu

"Ostatnia nadzieja"

Na konferencji prasowej w Brukseli John Kerry podkreślił, że tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ, to ostatnia nadzieja dla świata na rozwiązanie kryzysu środowiskowego. - To jest ten moment. Glasgow to ostatnia, najlepsza szansa, jaką mamy i największa nadzieja, że świat zjednoczy się i będzie budował na Paryżu - powiedział Kerry, odnosząc się do porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych z 2015 roku. Prawie 200 krajów zobowiązało się w ramach porozumienia paryskiego do powstrzymania wzrostu ocieplenia atmosfery.