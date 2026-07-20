Świat Zmiana na Downing Street. Pierwsze słowa nowego premiera Wielkiej Brytanii Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zmiana na Downing Street. Pierwsze słowa nowego premiera Wielkiej Brytanii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Neil Hall/EPA/PAP

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Andy Burnham został wybrany na nowego szefa Partii Pracy w piątek. W poniedziałek oficjalnie objął urząd 59. premiera Wielkiej Brytanii. Był w Pałacu Buckingham, gdzie od króla otrzymał misję stworzenia rządu. Po audiencji udał się na Downing Street.

Burnham jest ósmym w brytyjskiej historii laburzystowskim szefem rządu oraz siódmym premierem Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku.

Burnham: nie byliśmy wystarczająco dobrzy

Przed godziną 14 na Downing Street Burnham wygłosił pierwsze przemówienie jako premier. - Wróciłem właśnie z pałacu, gdzie przyjąłem zaproszenie Jego Królewskiej Mości do stworzenia rządu - rozpoczął zgodnie z tradycją. Wbrew przyjętej konwencji nowy premier nie przemawiał jednak zza podium, jak jego poprzednicy. Stanął na ulicy przed drzwiami do 10 Downing Street.

- Brytania potrzebuje pokazać światu, że możemy odzyskać naszą stabilność raz jeszcze. I to jest naszym wyzwaniem, aby polityka działała, aby działała lepiej. Wiem, że ludzie mają dość polityki. Słyszę wasze głosy i chcę powiedzieć szczerze: nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Musimy być lepsi - przemawiał dalej Burnham. - Uczynimy tę chwilę momentem przełomowym dla Wielkiej Brytanii, wprowadzając największe zmiany od 40 lat - mówił.

Zapowiedział też nowy model polityczny i gospodarczy w kraju. Jego zdaniem centralizacja władzy i prywatyzacja gospodarki w latach 80. była "niewłaściwą decyzją" i przedstawił planowane zmiany. - Władzę przeniesiemy stąd (Londynu) i przeniesiemy ją do każdego lokalnego ogniska w kraju, aby tam ludzie mogli zrobić więcej, a robiąc to, budowali nową gospodarkę, gdzie podstawowe potrzeby będą pod kontrolą publiczną, aby były one dostępne znowu dla was wszystkich - kontynuował.

Andy Burnham: nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Musimy być lepsi Źródło: TVN24

Burnham: będziemy pomagać ludziom żyć dobrze

Jak podkreślił Burnham, jego rząd przeprowadzi reindustrializację Wielkiej Brytanii. - Zamierzam przedłożyć nowy 10-letni plan dla Brytanii - powiedział. Szef brytyjskiego rządu wyraził przekonanie, że może "zrobić coś, aby dać ludziom przestrzeń na oddech" i "odrobinę pomóc z kosztami życia".

- Będziemy pomagać młodym ludziom znaleźć miejsca pracy poprzez zmianę systemu kształcenia i przekazanie im większego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i będziemy budować więcej punktów doradczych - zapowiadał. Jak ocenił, to "uczciwy i zrównoważony sposób, aby pomóc zmniejszyć rachunki za opiekę społeczną, sprostać naszym wymaganiom fiskalnym i uszanować zobowiązania w zakresie obronności wobec naszych międzynarodowych partnerów".

- Będziemy pomagać ludziom żyć dobrze, budując bardziej prewencyjne państwo, inwestując w ich sukces, a nie płacąc za porażki - podkreślił. Powiedział, że po przekroczeniu drzwi swojego gabinetu, będzie "ogłaszał pierwsze instrukcje, aby zakończyć epidemię bezdomności" w Wielkiej Brytanii.

- Zbudujmy nowe krajowe poczucie jedności, wspólnego celu i pozytywności. Uczyńmy to chwilą, gdy Wielka Brytania zacznie znowu wierzyć, chwilą, gdy odzyskamy wszyscy nadzieję - zaapelował na koniec.

Burnham: będziemy pomagać ludziom żyć dobrze Źródło: TVN24

Starmer: odchodzę z honorem

Przy Downing Street po godzinie 12 ustępujący Keir Starmer złożył ostatnie oświadczenie jako premier. - Moja praca dobiegła końca. Przez 6,5 roku wyciągnąłem naszą partię z historycznej porażki (…) wygraliśmy gigantyczne wybory w 2024 roku. Od tamtej pory było to moim największym zaszczytem, aby służyć wam wszystkim i temu wspaniałemu krajowi w roli premiera - zaczął i dodał, że "domknięciem rozdziału premiera" jest oficjalne złożenie rezygnacji królowi Karolowi III.

Starmer był pierwszym premierem z ramienia Partii Pracy od 2010 roku. - Jestem przekonany, że Brytania jest teraz silniejsza, bardziej uczciwa, niż była te dwa lata temu, nasza gospodarka urosła - kontynuował. Podkreślił, że Andy Burnham ma jego "pełne wsparcie" i życzy mu "wszelkich sukcesów".

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Na koniec Starmer podziękował swojej żonie, dzieciom i byłym współpracownikom na Downing Street. - Polityka jednak zawsze będzie sportem grupowym i zmiany, które przeprowadzamy dla naszego kraju i naszej partii, są własnością wszystkich, którzy je wspierają - powiedział.

- Odchodzę z honorem. Odchodzę z uśmiechem. Odchodzę dumny ze wszystkiego, co osiągnęliśmy. Dziękuję bardzo - podsumował Starmer.

Keir Starmer Źródło zdjęcia: ANDY RAIN/EPA/PAP

Dymisja Starmera i wybór nowego lidera

56-letni Burnham urodził się w Aintree pod Liverpoolem. W latach 2001-2017 był posłem z Leigh na północy Anglii. W rządzie Gordona Browna pełnił między innymi funkcje ministra kultury i zdrowia. Po przegranych przez lewicę wyborach w 2010 roku odpowiadał za zdrowie i edukację w gabinecie cieni Eda Milibanda.

Od 2017 do czerwca 2026 roku był burmistrzem aglomeracji Manchesteru, gdzie zbudował swoją polityczną pozycję. Media nadały mu wtedy przydomek "Król północy".

Andy Burnham Źródło zdjęcia: Tolga Akmen/EPA/PAP

Wybór Burnhama na nowego lidera laburzystów był jedynie formalnością, bo nikt poza nim nie zgłosił swojej kandydatury. W brytyjskich mediach nazwano proces wyłaniania nowego szefa partii "polityczną koronacją".

Starmer został premierem 5 lipca 2024 roku. Odejście ze stanowiska, w wyniku słabych wyników sondażowych i rosnącego niezadowolenia członków Partii Pracy, zapowiedział 22 czerwca. Trzy dni przed rezygnacją Starmera - Burnham wywalczył mandat do Izby Gmin w wyborach uzupełniających w Makerfield. Tym samym spełnił wymóg regulaminu Partii Pracy, która od bycia posłem uzależnia możliwość ubiegania się o stanowisko lidera ugrupowania.

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Wcześniej Burnham chciał dwukrotnie zostać szefem partii: w latach 2010 i 2015. Wtedy wyścig wygrali jednak odpowiednio: Ed Miliband i Jeremy Corbyn.