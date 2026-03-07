Dziesiątki rakiet, setki dronów. "Spod gruzów wydobyto ciało chłopca"

Rosyjski atak na Charków Źródło: Reuters

Ołeh Syniehubow, szef wojskowej administracji obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy, przekazał, że w wyniku uderzenia w pięciopiętrowy budynek mieszkalny, zginęło siedem osób, w tym dwoje dzieci. "W miejscu ostrzału znaleziono ciało 13-letniej dziewczynki (...) Mamy informacje o kolejnym zabitym dziecku w Charkowie. Spod gruzów wydobyto ciało chłopca. (...)" - napisał w komunikatorze Telegram Syniehubow.

Wcześniej w sobotę mer miasta Ihor Terechow poinformował, że potwierdzono bezpośrednie trafienie rakietą balistyczną w wielopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Kijowska. "Odnotowano znaczne zniszczenia, trwa pożar, pod gruzami mogą znajdować się ludzie" - przekazał.

Szef administracji wojskowej obwodu dniepropietrowskiego Ołeksandr Hanża podał, że w rejonie (powiecie) nikopolskim pod ostrzałem znalazło się miasto Nikopol, gdzie zniszczone zostały: przedsiębiorstwo, 20 bloków mieszkalnych i domów, a także między innymi budynki gospodarcze i samochody. Zginął 48-letni mężczyzna, a kobieta w wieku 69 lat została ranna - poinformował.

Zełenski: Rosja użyła 29 rakiet i 480 dronów

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w komunikatorze Telegram, że minionej nocy Rosja użyła przeciwko Ukrainie "29 rakiet, z których niemal połowa to pociski balistyczne, oraz 480 dronów, w większości typu Shahed".

"Celowano w obiekty energetyczne w Kijowie, w obwodach chmielnickim i czerniowieckim (na zachodzie Ukrainy - red.), a także w infrastrukturę kolejową w obwodzie żytomierskim (na północnym zachodzie Ukrainy - red.). Odnotowano uszkodzenia w obwodach: dniepropietrowskim, zaporoskim, winnickim, odeskim, połtawskim, sumskim i czerkaskim" - przekazał.

Poderwane samoloty wojskowe w Polsce

W związku z nocnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało po godzinie 4 w sobotę w serwisie X, że rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w przestrzeni powietrznej Polski, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Około godziny 4.30 DORSZ podało, że działania te, mające charakter prewencyjny, zostały zakończone i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Opracowała Justyna Sochacka