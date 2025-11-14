Zmasowany atak Rosji na Kijów, Ukraina odpowiedziała atakiem w Noworosyjsku

Zełenski na szczycie Rady Europejskiej: niemalże każdego dnia obiekty energetyczne Ukrainy są atakowane Źródło: TVN24

W nocy z czwartku na piątek rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Kijów, używając rakiet balistycznych i dronów uderzeniowych. "Odnotowano liczne zniszczenia i pożary w budynkach mieszkalnych oraz obiektach infrastruktury cywilnej w niemal wszystkich dzielnicach stolicy" - poinformowała Państwowa Służba Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych

Poinformowano, że w wyniku nocnego ataku sił rosyjskich na Kijów zginęła jedna osoba, a co najmniej 24 zostały ranne.

Zmasowany atak na Kijów

Mer miasta Witalij Kliczko Kijów powiedział wcześniej, że według wstępnych informacji, odłamki drona uderzyły w 5-piętrowy budynek mieszkalny. Zgłosił również pożar w dzielnicy darnickiej i dodał, że służby ratunkowe jechały na miejsce zdarzenia "pod zmasowanym atakiem rakietowym i dronów". Zgłoszono również pożar budynku mieszkalnego w dzielnicy Padół.

Atak na stolicę Ukrainy

Atak poprzedziło ogłoszenie alarmu powietrznego na szeroką skalę na terenie całej Ukrainy z powodu startu rosyjskich myśliwców MiG-31K - nośników pocisków Kindżał - oraz dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych.

Tuż po północy ukraińskie Siły Powietrzne ostrzegły o ruchu w kierunku Kijowa. Wojsko poinformowało o wystrzeleniu pocisków balistycznych z obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej w kierunku stolicy Ukrainy.

Ukraiński atak w Noworosyjsku

Ukraiński atak drona w piątek nad ranem uszkodził trzy budynki mieszkalne, skład ropy naftowej i konstrukcje nadbrzeżne w porcie w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym - poinformowało dowództwo rosyjskiej armii w obwodzie krasnodarskim, przekazał Reuters.

Dowództwo operacyjne obwodu krasnodarskiego w Telegramie poinformowało, że odłamki drona uderzyły w trzy mieszkania, wybijając okna, ale nie powodując obrażeń ludzi.

Poinformowało również, że atak uszkodził skład ropy naftowej w kompleksie przeładunkowym, a także konstrukcje nadbrzeżne, nie podając dalszych szczegółów - przekazała agencja Reutera.

