Zmarły kolejne zakażone osoby w Irlandii. Mniej niż dzień wcześniej

Wykryto też 331 nowych zakażeń, ich liczba od początku epidemii zwiększyła się tym samym do 4604. Zarówno liczba nowych zgonów, jak i nowo wykrytych zakażeń jest mniejsza niż podana w piątek, który był pod tym względem najgorszym dniem od początku epidemii. Na razie za wcześnie jednak na wyciąganie z tego wniosków, czy udaje się spowolnić trend wzrostowy zachorowań.

Drastyczne ograniczenia

W czwartek p.o. premiera Irlandii Leo Varadkar mówił, że aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii, konieczne jest spowolnienie przyrostu nowych przypadków z obecnych ok. 10 proc. dziennie do 5 proc. W tym celu w ubiegłym tygodniu rząd irlandzki wprowadził drastyczne ograniczenia w możliwości przemieszczania się i wychodzenia z domów. Do 12 kwietnia włącznie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu, z wyjątkiem ściśle określonych przypadków - niezbędnych zakupów, wizyt lekarskich, niezbędnych wizyt rodzinnych, indywidualnych ćwiczeń fizycznych lub pracy, która nie może być wykonywana z domu.