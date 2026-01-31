"Kocham cię, do zobaczenia". Macaulay Culkin żegna swoją filmową mamę

Rezydencja z filmu "Kevin sam w domu" Źródło: tvn24.pl

Aktor znany z roli Kevina podzielił się wspomnieniami o swojej filmowej mamie w poście na Instagramie.

"Mamo, myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok Ciebie. Słyszałem Cię. Ale miałem znacznie więcej do powiedzenia. Kocham Cię. Do zobaczenia" - napisał Macaulay Culkin, publikując wspólne zdjęcia ze zmarłą aktorką - jedno z planu filmowego, a drugie - gdy w 2023 roku spotkali się z okazji odsłonięcia przez Culkina swojej gwiazdy w hollywoodzkiej Alei Sław.

Catherine O'Hara nie żyje

Catherine O'Hara zmarła w piątek w swoim domu w Los Angeles w wieku 71 lat po krótkiej chorobie - przekazała agencja Creative Artists Agency, nie podając dalszych szczegółów.

Widzowie pokochali kanadyjską aktorkę za rolę matki w "Kevin sam w domu" i kultową Moirę Rosę w "Schitt's Creek". Karierę rozpoczęła w latach 70., występując w kanadyjskich serialach komediowych. Grała też w takich produkcjach jak "The Studio" oraz serialu na HBO Max "The Last of Us". W 1988 roku O'Hara zagrała w komedii grozy Tima Burtona "Sok z żuka", a później ponownie wcieliła się w swoją rolę w sequelu z 2024 roku.

Dwukrotnie otrzymała nagrodę Emmy za pracę zarówno jako scenarzystka, jak i aktorka. Za osiągnięcia aktorskie została również wyróżniona między innymi Złotym Globem.

Catherine O'Hara na zdjęciu z 29 sierpnia 2024 roku Źródło: PAP/EPA/Tolga Akmen

