Zmarł Sascha Huesges, który pomagał ofiarom zamachu w Berlinie. Chcą uznania go za 13. ofiarę

Liczba ofiar śmiertelnych ataku terrorystycznego podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie w 2016 roku wzrosła do 13. W wyniku odniesionych 5 lat temu poważnych obrażeń głowy zmarł Sascha Huesges. Na wtorkowym posiedzeniu senatorzy Berlina przychylnie ustosunkowali się do propozycji, by nazwisko 13. ofiary znalazło się na pomniku upamiętniającym zmarłych w zamachu – informuje portal RBB24.

Senatorowie chcą by nazwisko Huesgesa znalazło się wśród ofiar zamachu w Berlinie

W liście do posłów i Kancelarii Senatu wnioskodawcy apelują o "niebiurokratyczną realizację", tak, by nazwisko zmarłego dołączyło do 12 nazwisk ofiar na pomniku przed piątą rocznicą wydarzenia - 19 grudnia tego roku. - W Senacie było jasne, że to ktoś, kto powinien być postrzegany jako ofiara - skomentował we wtorek po zakończeniu posiedzenia senator ds. finansów Matthias Kollatz (SPD).