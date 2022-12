Papież Franciszek: czujemy wdzięczność Bogu za to, że podarował Benedykta XVI Kościołowi i światu

Papież Franciszek podczas sobotniego nabożeństwa nieszporów za kończący się rok w bazylice Świętego Piotra po raz pierwszy publicznie zabrał głos po śmierci swojego poprzednika Benedykta XVI. - Czujemy w sercu wielką wdzięczność, wdzięczność Bogu za to, że podarował go Kościołowi i światu - powiedział.

- I czujemy w sercu wielką wdzięczność, wdzięczność Bogu za to, że podarował go Kościołowi i światu. Wdzięczność wobec niego, za całe dobro, którego dokonał i przede wszystkim za jego świadectwo wiary i modlitwy, zwłaszcza w tych ostatnich latach życia na uboczu - mówił Franciszek.

W bazylice watykańskiej zgromadziło się kilka tysięcy wiernych i liczni przedstawiciele Kolegium Kardynalskiego oraz Kurii Rzymskiej. Jak co roku na nieszpory w ostatnim dniu roku przybyli reprezentanci władz Rzymu z burmistrzem Roberto Gualtierim, którzy już przygotowują miasto do uroczystości pogrzebowych Benedykta XVI. 5 stycznia po raz pierwszy w dziejach urzędujący papież będzie przewodniczył uroczystościom żałobnym i pogrzebowym po śmierci swego poprzednika.

Msza pogrzebowa odbędzie się 5 stycznia o 9.30

Wcześniej Watykan przekazał, że ciało Benedykta XVI będzie wystawione w bazylice Świętego Piotra począwszy od 2 stycznia, by wierni mogli oddać mu hołd. Bazylika będzie otwarta 2 stycznia do godz. 19.00, a we wtorek i w środę - od godz. 7 do 19.