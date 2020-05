Uciekł z ZOO i przeżył bombardowanie w czasie II wojny światowej. Zdechł aligator Saturn

Plotki o właścicielu

Kiedy aligator przybył do Moskwy, prawie od razu pojawiły się plotki, że należał do Adolfa Hitlera. Zostały one jednak zdementowane. "Zwierzęta nie należą do polityków i nie mogą być odpowiedzialne za ludzkie grzechy" - napisał też moskiewski ogród zoologiczny.