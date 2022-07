CNN: Rosja odbiera złoto Sudanowi, by finansować wojnę w Ukrainie. Pomaga junta i najemnicy

Rosja kradnie z Sudanu tony złota wartego miliardy dolarów, by finansować wojnę w Ukrainie w obliczu zachodnich sankcji - podała stacja CNN, która powołuje się na amerykańskich i sudańskich urzędników oraz dokumenty. W wyprowadzaniu złota Rosjanom ma pomagać sudańska junta w zamian za wsparcie wojskowe.

Lutowy incydent był jednym z co najmniej 16 znanych rosyjskich lotów szmuglujących złoto z Sudanu w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Z wywiadów z wysoko postawionymi urzędnikami w Sudanie i USA wynika, że były one częścią złożonej rosyjskiej operacji grabienia sudańskich zasobów, by wzmocnić Moskwę w obliczu zachodnich sankcji gospodarczych – pisze CNN.