Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Złota Kopuła Trumpa. Cena systemu rośnie

Trump ogłosił projekt tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" z pociskami umieszczonymi w kosmosie (zdjęcie archiwalne)
Trump: być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL
Koszty zapowiedzianego przez Donalda Trumpa systemu przeciwrakietowego coraz bardziej rosną. Początkowo amerykański prezydent oznajmił, że Złota Kopuła ma kosztować około 175 miliardów dolarów. Obecne prognozy wydatków opracowane przez Kongres są już ponad sześć razy wyższe od pierwszej wyceny.

Według pozapartyjnego Kongresowego Biura Budżetowego (Congressional Budget Office - CBO), chroniąca USA Złota Kopuła ma kosztować ponad bilion dolarów (w przybliżeniu ponad cztery biliony złotych). Koszty te pokryłyby opracowanie takiego systemu, wdrożenie i utrzymanie go przez 20 lat. Koszty samego zakupu części mogłyby wynieść ponad bilion dolarów - stwierdza raport organizacji.

Trump ogłosił projekt tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" z pociskami umieszczonymi w kosmosie (zdjęcie archiwalne)
Trump ogłosił projekt tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" z pociskami umieszczonymi w kosmosie (zdjęcie archiwalne)
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Kwota ta jest znacząco wyższa od początkowych szacunków podanych przez prezydenta. Kiedy w maju 2025 roku Trump po raz pierwszy poinformował o planach USA dotyczących Złotej Kopuły, oszacował on koszt na 175 miliardów dolarów (około 634 miliardów złotych).

Tegoroczne szacunki CBO mówiły już o kosztach rzędu 542 miliardów dolarów za zakup samych elementów, które mają być umieszczone w kosmosie.

Co więcej, telewizja BBC podaje, że pojawiają się wątpliwości, czy jest możliwe opracowanie szczelnego systemu antyrakietowego na tak dużym obszarze.

W raporcie możemy przeczytać, że system "może zostać przeciążony atakiem na pełną skalę" przeprowadzonym przez przeciwnika "równorzędnego lub niemal równorzędnego".

Czym jest Złota Tarcza?

W maju 2025 roku amerykański prezydent ogłosił stworzenie Złotej Kopuły - supernowoczesnego systemu zdolnego do przechwytywania wszelkiego rodzaju wrogich rakiet. Ma on chronić Stany Zjednoczone przed pociskami hipersonicznymi, zaawansowanymi pociskami manewrującymi i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi.

USA umieszczą pociski w kosmosie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA umieszczą pociski w kosmosie

Zapowiadano, że tarcza ma być wielowarstwowa, oparta na otwartej architekturze, zintegrowana z istniejącymi systemami i zbudowana przez wiele koncernów, które jeszcze jednak nie zostały wybrane. System, obejmujący wiele różnych programów, ma być budowany między innymi na Florydzie, w Georgii, Indianie i na Alasce.

Trump przekonywał też, że chciał przejąć Grenlandię przez rolę, którą ma grać w tym systemie.

Według szacunków Biura Budżetowego Kongresu koszt samych elementów, które mają się znaleźć w kosmosie, szacowany jest na 542 miliardy dolarów. Koncepcja Złotej Kopuły została częściowo zainspirowana izraelskim systemem obrony - Żelazną Kopułą.

Izraelski system obrony antyrakietowej Żelazna Kopuła
Izraelski system obrony antyrakietowej Żelazna Kopuła
Źródło zdjęcia: PAP

System zapowiedziany przez Donalda Trumpa ma być rozwinięciem projektu zainicjowanego przez Ronalda Reagana i nazwanego przez dziennikarzy programem "Gwiezdnych wojen", który upadł ze względu na brak odpowiednich technologii.

OGLĄDAJ: "Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?
Trump

"Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: BBC
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAŻelazna Kopuła
Czytaj także:
Donald Trump w Chinach
Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
Świat
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za blisko milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Polska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Wisła, Warszawa (maj 2026)
Tak źle w Warszawie nie było od ponad 70 lat
METEO
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Świat
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Świat
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Polska
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Na pokładzie statku MV Hondius wykryto liczne przypadki zakażenia hantawirusem
To jeszcze nie koniec. Szef WHO o hantawirusie
Agnieszka Pióro
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski
Policjant drogówki wygrał sprawę w sądzie (zdjęcie ilustracyjne)
Nagrywał policjanta podczas interwencji. Jest wyrok
WARSZAWA
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła w papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
Katowice
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Zwrot na rynku ropy
BIZNES
Na miejscu znaleziono szczątki zwierzęcia, biegły sprawdza, czy to szczątki wilka
Makabryczne odkrycie na Podkarpaciu
Martyna Sokołowska
Posłowie PiS
Złożyli projekt, unikają odpowiedzi. Dlaczego chcą zakazać kryptoaktywów?
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica