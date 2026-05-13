Świat Złota Kopuła Trumpa. Cena systemu rośnie

Według pozapartyjnego Kongresowego Biura Budżetowego (Congressional Budget Office - CBO), chroniąca USA Złota Kopuła ma kosztować ponad bilion dolarów (w przybliżeniu ponad cztery biliony złotych). Koszty te pokryłyby opracowanie takiego systemu, wdrożenie i utrzymanie go przez 20 lat. Koszty samego zakupu części mogłyby wynieść ponad bilion dolarów - stwierdza raport organizacji.

Kwota ta jest znacząco wyższa od początkowych szacunków podanych przez prezydenta. Kiedy w maju 2025 roku Trump po raz pierwszy poinformował o planach USA dotyczących Złotej Kopuły, oszacował on koszt na 175 miliardów dolarów (około 634 miliardów złotych).

Tegoroczne szacunki CBO mówiły już o kosztach rzędu 542 miliardów dolarów za zakup samych elementów, które mają być umieszczone w kosmosie.

Co więcej, telewizja BBC podaje, że pojawiają się wątpliwości, czy jest możliwe opracowanie szczelnego systemu antyrakietowego na tak dużym obszarze.

W raporcie możemy przeczytać, że system "może zostać przeciążony atakiem na pełną skalę" przeprowadzonym przez przeciwnika "równorzędnego lub niemal równorzędnego".

Czym jest Złota Tarcza?

W maju 2025 roku amerykański prezydent ogłosił stworzenie Złotej Kopuły - supernowoczesnego systemu zdolnego do przechwytywania wszelkiego rodzaju wrogich rakiet. Ma on chronić Stany Zjednoczone przed pociskami hipersonicznymi, zaawansowanymi pociskami manewrującymi i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi.

Zapowiadano, że tarcza ma być wielowarstwowa, oparta na otwartej architekturze, zintegrowana z istniejącymi systemami i zbudowana przez wiele koncernów, które jeszcze jednak nie zostały wybrane. System, obejmujący wiele różnych programów, ma być budowany między innymi na Florydzie, w Georgii, Indianie i na Alasce.

Trump przekonywał też, że chciał przejąć Grenlandię przez rolę, którą ma grać w tym systemie.

Według szacunków Biura Budżetowego Kongresu koszt samych elementów, które mają się znaleźć w kosmosie, szacowany jest na 542 miliardy dolarów. Koncepcja Złotej Kopuły została częściowo zainspirowana izraelskim systemem obrony - Żelazną Kopułą.

System zapowiedziany przez Donalda Trumpa ma być rozwinięciem projektu zainicjowanego przez Ronalda Reagana i nazwanego przez dziennikarzy programem "Gwiezdnych wojen", który upadł ze względu na brak odpowiednich technologii.

