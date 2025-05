Trump: zwrócę się do wszystkich państw NATO, żeby zwiększyły wydatki obronne do 5 proc. PKB

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: "Złota Kopuła" to projekt supernowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej USA.

Trump twierdzi, że kupno "Złotej Kopuły" przez Kanadę kosztowałoby ją 61 mld dolarów.

Eksperci zwracają uwagę na ryzyka związane z projektem prezydenta USA.

"Powiedziałem Kanadzie, która bardzo chce być częścią naszego wspaniałego Systemu Złotej Kopuły, że będzie ją to kosztować 61 miliardów dolarów, jeśli pozostaną odrębnym, choć "nierównoprawnym" (ang. unequal ) krajem. Ale będzie to kosztować zero dolarów, jeśli staną się naszym drogim 51. stanem. Rozważają tę ofertę!" - napisał Trump w serwisie Truth Social we wtorek przed południem czasu miejscowego.

Rząd Kanady odrzucił już propozycję Trumpa. Rzecznik premiera Marka Carneya, cytowany przez "Financial Times", podkreślił, że Kanada pozostanie niepodległym i suwerennym państwem.

"Złota Kopuła" - co to?

"Złota Kopuła" to wizja supernowoczesnego systemu zdolnego do przechwytywania wszelkiego rodzaju wrogich rakiet. Ma chronić Stany Zjednoczone przed pociskami hipersonicznymi, zaawansowanymi pociskami manewrującymi i międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi.

Jacek Tarociński, analityk ds. bezpieczeństwa z Ośrodka Studiów Wschodnich, studzi jednak entuzjazm administracji amerykańskiego prezydenta. Jego zdaniem "Złota Kopuła" nie zapewni natychmiastowej, całkowitej odporności, a co więcej, może sprowokować silną reakcję rywali USA.

Trump ogłosił projekt tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" z pociskami umieszczonymi w kosmosie Źródło: PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Mimo zapewnień Trumpa o uruchomieniu projektu do końca jego kadencji, czyli w ciągu niespełna czterech lat, eksperci sceptycznie podchodzą także do tego terminu. Technologia potrzebna do stworzenia urządzeń przechwytujących w kosmosie jeszcze nie istnieje. Kongresowe Biuro ds. Budżetu szacuje, że koszt takiego przedsięwzięcia może sięgnąć 542 mld dolarów w ciągu 20 lat.

Wspólne dowództwo Kanady i USA

USA i Kanada od 1958 roku współpracują w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach NORAD (North American Aerospace Defense Command). To wspólne dowództwo wojskowe odpowiada za ochronę przestrzeni powietrznej i kosmicznej Ameryki Północnej, w tym za ostrzeganie przed zagrożeniami. Siedziba NORAD mieści się w Peterson Air Force Base w amerykańskim stanie Kolorado, z oddziałami regionalnymi w obu krajach, w tym także na Alasce.