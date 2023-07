Złamała nogę w głębokiej jaskini. 60 osób ratowało ją dwa dni

Dwie doby trwała akcja ratowania 31-letniej grotołazki, która w niedzielę utknęła w jaskini we włoskiej miejscowości Fontano. Akcja ratunkowa była trudna nie tylko technicznie ale i ciężka psychicznie. - Przepraszam, narobiłam kłopotów - brzmiały pierwsze słowa jakie wypowiedziała do ratowników.

Pomoc wezwał kolega. Musiał wyjść na powierzchnię

Wezwanie pomocy z miejsca wypadku nie było możliwe z uwagi na brak zasięgu w telefonie komórkowym w jaskini. Jeden z przyjaciół Ottavii Piany wyszedł na powierzchnię i zaalarmował służby. Na miejsce dotarła pierwsza załoga ratowników z Lombardzkiej Grupy Ratownictwa Alpinistycznego i Speleologicznego ("Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia"). Zrzucili do poszkodowanej telefon na kablu, by cały czas być z nią w kontakcie i rozpoczęli mozolne schodzenie korytarzami.

1000 metrów drogi przez kominy i korytarze

Akcja "cięższa psychicznie niż fizycznie"

- To było cięższe psychicznie niż fizycznie - skomentował w rozmowie z dziennikarzem ratownik Federico Gregoretti. - Niełatwo jest utrzymać koncentrację na takich długich odcinkach. W takich sytuacjach przypominamy sobie, że niesiemy pomoc osobie podobnej do nas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedyś to my możemy znaleźć się na tych noszach - relacjonował.