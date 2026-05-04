Świat Pierwszy alarm od czasu rozejmu. Władze ZEA: przechwyciliśmy trzy rakiety Oprac. Justyna Sochacka

Zdjęcia satelitarne z Iranu pokazujące prace nad przywróceniem dostępu do baz rakietowych Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026

Resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazał, że trzy rakiety zostały zestrzelone nad emirackimi wodami terytorialnymi. W zakładach petrochemicznych w portowym mieście Fudżajrze wybuchł pożar po ataku drona z Iranu - przekazały z kolei władze lokalne.

Wcześniej na terenie ZEA ogłoszono kilka krótkich alarmów przeciwlotniczych, a ministerstwo obrony poinformowało, że obrona powietrzna reaguje na zagrożenie atakiem rakietowym.

Irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie

ZEA były jednym z państw atakowanych przez Iran rakietami i dronami, po tym, gdy USA i Izrael 28 lutego rozpoczęły naloty na Iran.

Od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni i od tego czasu nie pojawiały się informacje o nowych uderzeniach Iranu na ZEA.

Iran atakował też Izrael i inne państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w znajdujące się tam amerykańskie bazy wojskowe, jak i cele cywilne, w tym infrastrukturę związaną z wydobyciem ropy i gazu.

W irańskich atakach na ZEA do 8 kwietnia zginęło 13 osób, a 224 zostały ranne. Obrona powietrzna tego kraju przechwyciła do tego czasu 537 irańskich pocisków balistycznych, 26 pocisków manewrujących i 2256 dronów.

