Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Konsul Polski w ZEA: ambasada pracuje w trybie kryzysowym

Pustki w Dubaju, 1 marca 2026 roku
Andrzej Janik o sytuacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. "Sytuacja jest relatywnie spokojna"
Źródło: TVN24
Działamy pod presją czasu i często emocji ludzi, którzy do nas dzwonią - opisywał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Janik, konsul RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mówił też o sytuacji po irańskich atakach odwetowych i o połączeniach lotniczych.
Kluczowe fakty:
  • Po ataku USA i Izraela na Iran trwa wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie.
  • Spowodowała ona problemy w połączeniach lotniczych. Między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich utknęli Polacy, którzy liczą teraz na pomoc polskich władz.
  • - Mamy informację, że dzisiaj z dubajskich lotnisk, decyzją Dubai Airports, wznowiono operacje lotnicze - przekazał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Janik. Zaznaczył, że dotyczy to tylko niektórych linii.
  • Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Od soboty trwają ataki USA i Izraela na Iran. Nie żyje najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael oraz kilka państw Zatoki Perskiej, w tym położone tam amerykańskie bazy.

O tym, jak obecnie wygląda sytuacja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, opowiadał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Janik, konsul RP w tym kraju. - Funkcjonuje obrona przeciwlotnicza. W mojej ocenie liczba alarmów zmniejszyła się w ostatnich godzinach. W tej chwili sytuacja jest relatywnie spokojna - relacjonował.

- Mamy informację, że dzisiaj z dubajskich lotnisk, decyzją Dubai Airports, wznowiono operacje lotnicze i planowane jest kilkanaście rejsów z obu tych lotnisk, między innymi do Monachium, Amsterdamu, Londynu, Paryża i kilku państw azjatyckich - poinformował Janik.

Zaznaczył jednak, że decyzja władz dotyczy miejscowych linii lotniczych, czyli linii Etihad i ewentualnie Flydubai. Gość TVN24 przekazał też, że nie ma obecnie informacji, czy polskie linie lotnicze będą mogły wznowić operacje z Dubaju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej

Zjednoczone Emiraty Arabskie luzują restrykcje w przestrzeni powietrznej

BIZNES
Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż

"Działamy pod presją czasu"

Konsul opisywał następnie, jak obecnie wygląda praca placówki dyplomatycznej. - Od soboty ambasada pracuje w trybie kryzysowym, czyli 24 godziny na dobę. Nasza praca polega na odbieraniu setek telefonów i maili dziennie. Działamy pod presją czasu i często emocji ludzi, którzy do nas dzwonią - relacjonował.

Janik wyjaśnił też, że pracownicy ambasady działają bez posiadania pełnych informacji. - Monitorujemy media lokalne i inne dostępne źródła informacji, które mamy tutaj dostępne. Poza tym realizacja wszystkich zadań odbywa się w warunkach powtarzających się alarmów i wezwań do schronienia się. Naszą pracę wykonujemy nie tylko w siedzibie ambasady, ale także w miejscu zamieszkania - przekazał.

Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia

BIZNES

Gość TVN24 zapewnił, że utrzymywany jest stały kontakt i ścisła współpraca z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Przypomniał, że resort uruchomił dodatkową linię informacyjną dla turystów przebywających na Bliskim Wschodzie. Działa ona pod numerem +48 22 523 88 80.

- Przekazujemy naszym obywatelom informacje o tym, aby zgodnie z zaleceniami władz miejscowych pozostawać w bezpiecznym miejscu. Nie rekomendujemy odbywania podróży do innych państw. Apelujemy o zachowanie spokoju, ograniczenie przemieszczania się w ramach miasta czy gdziekolwiek - oznajmił Janik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Amr Alfiky / Reuters / Forum

Udostępnij:
Tagi:
IranIzraelUSA - IranRelacje Iran - IzraelKonflikty zbrojne IranuNapięcie USA - IranZjednoczone Emiraty Arabskie
Czytaj także:
Jerzy Marek Nowakowski i Bogusław Pacek
"Cały świat lekko zamarł. Nie wiadomo, jak zareaguje zradykalizowany świat islamski"
KROPKA NAD I
Eksplozja w Teheranie. Zdjęcie z 2 marca 2026 roku
Wzrosła liczba poległych żołnierzy USA
Świat
imageTitle
Zakrywanie ust. To może wkrótce kończyć się czerwoną kartką
EUROSPORT
Robert Fico, Viktor Orban
Fico: Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie
BIZNES
imageTitle
Płakała raz po raz. "Miałam dość mężczyzn"
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński
Ogłoszą kandydata PiS na premiera. Znamy datę
Polska
Gęsta mgła
Mglista noc i poranek. IMGW ostrzega
METEO
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Incydent z udziałem policyjnego Black Hawka. Decyzja sądu
WARSZAWA
shutterstock_1690908274
Gorąco w cieśninie Ormuz. Irańczycy grożą podpalaniem statków
BIZNES
imageTitle
Przepych, elegancja i zabytkowe Ferrari. Sekretny ślub gwiazdy Formuły 1
EUROSPORT
Irański okręt zniszczony przez USA
Siły USA zniszczyły 11 irańskich okrętów
RELACJA
Wypadek na stacji Warszawa Miedzeszyn
Wypadek na kolei. Nie żyje 24-latek
WARSZAWA
Marcin Celejewski
Grupa Azoty z nowym zarządem i prezesem
BIZNES
Kropka nad i
Polka w Katarze: Nastroje są różne. Wszyscy po prostu czekają
KROPKA NAD I
imageTitle
Zabójczy Grzybek. Dublet obrońcy dał wygraną Zagłębiu
EUROSPORT
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy nie żyje. Był ratownikiem TOPR przez 40 lat
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski: stanowczo apelujemy
BIZNES
Larnaka, Cypr
MSZ ostrzega przed podróżą do kolejnego kraju. "Nie można wykluczyć nagłego zamknięcia"
BIZNES
Protest wspierający Iran odbył się m.in. w Manili na Filipinach
"Bardzo duże ryzyko niepowodzenia". Ekspert o jednym z celów ataku na Iran
Świat
imageTitle
Walka na całego o ekstraklasę. Zwycięski gol w 90. minucie
EUROSPORT
imageTitle
Mundial w USA jak igrzyska w Berlinie? Ostry komentarz właściciela Pogoni
EUROSPORT
Cieśnina Ormuz
W Cieśninie Ormuz "płonie tankowiec trafiony dronami"
Świat
Wypadek w Poddębiu
Motocyklista zmarł po zderzeniu z ciężarówką
WARSZAWA
Zatrzymany mężczyzna
Obezwładnili przechodnia i ukradli mu telefon
WARSZAWA
shutterstock_2688189263
Gigant inwestuje. Akcje w górę
BIZNES
Donald Trump
Trump zaprosił Polaka na scenę. "Dziękuję, Karol"
Świat
Strażak (zdjęcie ilustracyjne)
Wyczuli ulatniający się gaz w szkole. Ewakuowano blisko pięćset osób
Trójmiasto
Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek
Komitet wyborczy Karola Nawrockiego ukarany
BIZNES
imageTitle
Wielka wpadka podczas mistrzostw USA
EUROSPORT
PREMIUM MARK ZUCKERBERG / FACEBOOK smartfon dziecko shutterstock_172896839
Zakaz mediów społecznościowych. Władze zaczynają konsultacje
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica