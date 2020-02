Partia Le Pen ścigana przez rosyjskiego wierzyciela

Rosyjska firma Awiazapczast podała do sądu francuskie skrajnie prawicowe ugrupowanie Zjednoczenie Narodowe za niezwrócenie pożyczki w wysokości 9,14 miliona euro. Gdy w 2014 roku partia otrzymała te pieniądze, uznano to za poparcie Kremla dla szefowej partii Marine Le Pen.

Blisko 640 milionów rubli (9,14 mln euro) pożyczył ówczesnemu Frontowi Narodowemu First Czech Russian Bank (FCBR). Na krótko przed zamknięciem w lipcu 2016 roku FCBR sprzedał dług rosyjskiej firmie wynajmu pojazdów Conti, która z kolei sprzedała go przedsiębiorstwu Awiazapczast, specjalizującemu się w sprzedaży części do rosyjskich samolotów, głównie do Azji i Afryki.